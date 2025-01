Via il primo dei senatori: Ranieri fa piazza pulita | Ha già preparato le valigie

Si accende all’improvviso il mercato della Roma con Claudio Ranieri che ha già stabilito quali sono i calciatori da cedere già a gennaio

La Roma vuole giocare d’anticipo. Il club giallorosso, come in parte preannunciato sia da Claudio Ranieri che dal direttore sportivo Florent Ghisolfi, punta a far partire la tanto sbandierata rivoluzione tecnica già in questa sessione di gennaio.

Il progetto del presidente Dan Friedkin consiste in un completo rinnovamento dell’organico, un’operazione complessa e per questo da realizzare in due distinte finestre di mercato. Da qui alla chiusura di febbraio il club giallorosso potrebbe pertanto chiudere un numero consistente di operazioni sia in uscita che in entrata.

Il primo a lasciare Trigoria è il centrocampista francese Enzo Le Fée, acquistato l’estate scorsa per ben 23 milioni di euro e rimasto una sorta di oggetto misterioso. Il regista transalpino è stato ceduto al Sunderland, club di Championship in lotta per tornare in Premier, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione a giugno.

Ma quella di Le Fée non sarà l’unica dismissione della Roma in questo mese di gennaio. Anzi, secondo alcune voci circolate con insistenza nelle ultime ore, un altro pezzo da novanta della rosa giallorossa sarebbe sul punto di andare altrove.

Roma, Ranieri non guarda in faccia nessuno: via alla rivoluzione

Ancora in bilico nonostante il gran gol realizzato nel derby contro la Lazio è il capitano Lorenzo Pellegrini, sul quale sembra concreto l’interesse del Napoli. Gli azzurri grazie al robusto cash incassato grazie alla cessione di Kvaratskhelia al Psg, non avrebbero problemi a soddisfare le richieste della Roma.

Un altro senatore della rosa giallorossa sembra più vicino all’addio, un addio che potrebbe concretizzarsi entro una manciata di giorni. Secondo voci e indiscrezioni che circolano con insistenza, uno dei pilatri della Roma degli ultimi anni sta per essere ceduto.

Roma, un big del centrocampo saluta subito: lo aspettano a Milano

Il riferimento è a Bryan Cristante, ventinove anni, nato e cresciuto nel settore giovanile del Milan e affermatosi in giallorosso dove è approdato nell’estate del 2018. In queste ultime ore secondo alcuni esperti di mercato il suo percorso nella Capitale sarebbe vicino alla conclusione.

Cristante potrebbe infatti finire all’Inter in un ipotetico scambio con Davide Frattesi. Il centrocampista freme dalla voglia di cambiare aria e di accasarsi in un club che gli garantisca un minutaggio superiore. La trattativa è molto difficile, ma le due società stanno lavorando per trovare un punto di incontro.