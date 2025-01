L’Inter scippa il Milan: arriva a Milano sponda nerazzurra | Il piano è già in atto

Il mercato si infiamma all’improvviso con Inter e Milan nella parte delle grandi protagoniste. I nerazzurri sono a dir poco scatenati

Dopo un avvio di sessione piuttosto spento il mercato di gennaio si infiamma all’improvviso. Ad agitare le acque al termine di una settimana di calma piatta sono soprattutto Inter e Milan. Il derby meneghino si sposa dunque dal campo alle scrivanie.

Il Diavolo in queste ultime ore sta premendo sull’acceleratore per trovare l’intesa economica con gli agenti di Marcus Rashford, il ventisettenne attaccante del Manchester United che i Red Devils sono disposti a cedere in prestito.

Grazie alla cessione formalizzata proprio qualche ora fa di Noah Okafor al Lipsia in prestito con diritto di riscatto si è liberato un posto nel reparto avanzato, uno spazio che nelle intenzioni della dirigenza rossonera dev’essere occupato da Rashford.

In realtà la trattativa non si è ancora sbloccata a causa dell’ingaggio percepito dall’attaccante della Nazionale inglese, insostenibile per un club come il Milan alla ricerca della definitiva sostenibilità economica.

Milan-Inter, si infiamma il derby di mercato: tutti i dettagli

Dal canto suo l’Inter è alle prese con il caso di Davide Frattesi, esploso nelle prime ore della sessione invernale. Il centrocampista vuole lasciare Milano a causa dello scarso minutaggio concessogli da Simone Inzaghi.

Una problematica che il club nerazzurro non si aspettava ma che a questo punto va risolta prima possibile. Frattesi piace parecchio a Roma, Napoli e Juventus ma Beppe Marotta preferirebbe cederlo ai giallorossi che in questo campionato si sono chiamati fuori dalla corsa al vertice della classifica.

Inter, Marotta beffa Ibrahimovic: ecco perché

Nel caso in cui la cessione di Frattesi andasse in porto, magari ad una cifra molto vicina ai 40 milioni chiesti da Marotta, secondo alcune indiscrezioni il numero uno interista userebbe il denaro incassato per dare l’assalto a un giovane e talentuoso centrocampista italiano.

L’Inter ha messo nel mirino un giocatore che secondo tutti gli esperti di mercato è già promesso sposo del Milan. Stiamo parlando di Samuele Ricci, ventitreenne regista del Torino sul quale i rossoneri vanterebbero una sorta di diritto di prelazione. Niente di deciso però e il management nerazzurro è pronto ad approfittare dello stallo dei rivali cittadini. Nei prossimi giorni tutto sarà più chiaro e definito.