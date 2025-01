Asse Mendes-Giuntoli per chiudere l’affare: il talento portoghese approda a Torino | Ecco le cifre

La Juventus ha due obiettivi nel mercato di gennaio: un difensore di qualità e un centravanti di spessore. Giuntoli sta per andare a dama

È una corsa contro il tempo quella che la Juventus è costretta a compiere da qui alla fine di gennaio. Il club bianconero ha annunciato l’arrivo nei prossimi giorni di due calciatori di livello, un difensore centrale e un centravanti.

Tutto è affidato al responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli che da tempo ha iniziato a setacciare il mercato alla ricerca dei profili più idonei a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Per quanto riguarda l’attaccante è balzato in pole position il centravanti francese del Paris Saint Germain Randal Kolo Muani che potrebbe arrivare a Torino con la classica formula del prestito e diritto di riscatto.

La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, mentre appare un po’ più in salita la strada che porta al difensore centrale in grado di prendere il posto dell’infortunato Bremer. Cristiano Giuntoli però anche in questo caso ha le idee molto chiare.

Juventus, il grande colpo si avvicina: è tutto pronto

Da mesi il direttore tecnico della Juventus sta provando a convincere il Benfica a privarsi di uno dei suoi talenti più importanti. Parliamo di un difensore centrale che a soli ventuno anni è un titolare inamovibile delle Aquile biancorosse.

Non solo, ma anche nella Nazionale portoghese è diventato quasi insostituibile come dimostrano le 17 presenze collezionate finora, quasi tutte da titolare. Stiamo parlando di Antonio Silva, vero e proprio pallino di Giuntoli e dello stesso Motta.

Juventus, Giuntoli si affida a Mendes: decisive le prossime ore

Ad ostacolare finora il buon esito della trattativa è stato proprio il Benfica che non vuole saperne di privarsi del suo talento più luminoso a gennaio. I dirigenti lusitani sono eventualmente disposti ad imbastire una trattativa in vista dell’estate prossima.

Attenzione però al fattore Jorge Mendes, il superprocuratore portoghese che per anni ha curato gli interessi di Cristiano Ronaldo e dello stesso José Mourinho. Si dà il caso che anche Antonio Silva faccia parte del ricchissimo portafoglio di Mendes, il quale nelle prossime ore cercherà di perorare la causa bianconera con i dirigenti del Benfica. Solo un agente della sua influenza è in grado di sbloccare uno stallo che dura ormai da settimane.