Saluta Manchester e la Premier League: il Milan si prende tutto | L’inglese pronto a firmare

Il Milan per rinforzare la rosa ha messo nel mirino qualche pezzo da novanta del campionato inglese. Si tratta, la fumata bianca è vicina

Il deludente pareggio rimediato al Meazza contro il Cagliari nell’anticipo della ventesima giornata di campionato ha convinto la dirigenza del Milan a stringere i tempi sul mercato. Zlatan Ibrahimovic ha confermato ai microfoni di Sky e DAZN l’interesse concreto per l’attaccante del Manchester United Marcus Rashford.

La trattativa non è facile, tutt’altro, ma i rossoneri in questo momento hanno quanto meno la certezza di non avere avversari. L’arrivo dell’attaccante inglese risolverebbe una serie di problemi a livello tattico e tecnico non indifferenti.

Questa appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per chiudere la trattativa in un senso o nell’altro, ma in casa rossonera filtra un moderato ottimismo sul buon esito della stessa. Tra l’altro in queste ultime ore sta prendendo corpo un’altra potenziale trattativa.

L’eventuale arrivo di Rashford potrebbe essere accompagnato da un altro innesto, proveniente anch’esso dal campionato inglese. Il Milan ha infatti puntato un altro pezzo da novanta della Premier League e della Nazionale dei Tre Leoni.

Milan, un altro big in arrivo dalla Premier: Ibrahimovic scatenato

Una trattativa tira l’altra a quanto pare. Il management rossonero ha avvicinato, a quanto pare con discreto successo, uno dei difensori più rappresentativi e di maggiore esperienza del calcio d’Oltremanica.

Le 93 presenze in Nazionale sono il suo miglior biglietto da visita, così come i tantissimi trofei conquistati negli ultimi sette anni con il Manchester City. Stiamo parlando di Kyle Walker, trentaquattrenne terzino destro di altissimo livello e icona del calcio inglese.

Milan, l’offerta è arrivata: decisione imminente

Il Milan ha presentato un’offerta di una certa consistenza al giocatore e al suo entourage, ma non ai Citizens. L’obiettivo della dirigenza rossonera consiste nell’ingaggiare Walker senza spendere nulla per il suo cartellino.

Un’operazione non impossibile ma allo stato attuale di difficile realizzazione. Il Manchester City infatti non pare intenzionato a liberare il proprio calciatore senza incassare un solo euro. Walker dal canto suo riflette sull’offerta milanista che però non è l’unica: dall’Arabia Saudita filtra infatti l’interesse concreto di alcuni club della Saudi Pro League. I prossimi giorni saranno senza dubbio decisivi con il Diavolo che spera di mettere a segno il doppio colpo made in England.