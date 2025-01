Donnarumma torna in Serie A: clamoroso tradimento al Milan | Firma con gli eterni rivali

Gianluigi Donnarumma gioca nel Paris Saint Germain dal 2021 ma a sorpresa potrebbe fare ritorno in Italia già tra qualche mese

Tra poco più di un mese compirà 26 anni, che per un portiere sono davvero un’inezia. La sensazione è che nella carriera di Gianluigi Donnarumma il meglio debba ancora arrivare anche se il percorso professionale del portiere di Castellammare di Stabia è stato finora di altissimo livello.

Cresciuto nelle giovanili del Milan ha esordito in Serie A a soli sedici anni e otto mesi, diventando fin da subito l’indiscusso titolare della porta rossonera. Sembrava una storia destinata a durare per sempre, sulla stessa falsariga di quella tra il Diavolo e Paolo Maldini.

Il legame tra i rossoneri e Donnarumma si è invece bruscamente interrotto nell’estate del 2021, quando fresco di titolo di campione d’Europa conquistato con la Nazionale italiana il portiere campano ha rifiutato le proposte di rinnovo del contratto lasciando Milanello e l’Italia da svincolato.

Impossibile forse resistere alla super offerta formulata dal Paris Saint Germain alla quale infatti Donnarumma ha aderito con entusiasmo. Entusiasmo che è via via scemato a causa delle tante, troppe polemiche che lo hanno travolto a causa di un rendimento non proprio esaltante.

Donnarumma, il ritorno in Serie A è imminente: destinazione a sorpresa

Negli ultimi mesi però l’estremo difensore azzurro è riuscito a convincere anche i critici più spietati a forza di prestazioni di altissimo livello. Il paradosso è che ora potrebbe essere proprio l’ex milanista a rifiutare una proposta di eventuale rinnovo da parte del Psg.

Il contratto che lega Donnarumma al club parigino scadrà il 30 giugno del 2026, dunque tra un anno e mezzo. Ad oggi le premesse di un prolungamento contrattuale non sono molte anche perché a quanto pare il portiere stabiese vorrebbe tornare in Italia.

Donnarumma, il tradimento è servito: tifosi su tutte le furie

A giugno prossimo, a un solo anno dalla scadenza, Donnarumma può diventare un obiettivo di mercato per molti club di primissima fascia. Tra questi il più interessato sembra sia l’Inter che non è soddisfatta delle prestazioni di Sommer.

Il presidente nerazzurro Beppe Marotta avrebbe pronto un piano per strappare il portiere della Nazionale al Psg, puntando sul desiderio di quest’ultimo di fare ritorno nel nostro campionato. Non si può escludere che già tra qualche settimana la trattativa tra le due società possa decollare. Donnarumma all’Inter, uno smacco per i tifosi milanisti.