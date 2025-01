I Friedkin fanno fuori anche lui: ennesimo esonero in stagione | Saltano tutti i piani

Non è stata finora una stagione all’insegna della stabilità per la Roma e per il presidente Dan Friedkin. La novità è clamorosa

Un anno vissuto all’insegna dell’instabilità e dei cambiamenti drastici. Ha evidentemente bisogno di sorprendere sempre e comunque, Dan Friedkin, il ricchissimo imprenditore americano proprietario e presidente della Roma.

In soli due mesi, da metà settembre alla metà di novembre, il tycoon statunitense ha cambiato la bellezza di tre allenatori. Da De Rossi e Ivan Juric fino a Claudio Ranieri, la panchina giallorossa ha vissuto sull’otto volante per sessanta giorni abbondanti.

Solo adesso con un tecnico esperto e capace come Ranieri l’ambiente giallorosso ha ritrovato un briciolo di stabilità. Detto questo non è un mistero che nella prossima stagione il posto del tecnico testaccino sarà preso da un altro allenatore.

Da qualche settimana sono soprattutto due i nomi che circolano nella Capitale in vista della prossima stagione: Massimiliano Allegri, indicato come principale favorito e Vincenzo Montella, ultimamente spesso presente in tribuna alle partite interne della Roma.

Friedkin non si smentisce, arriva un altro esonero: tifosi sconvolti

Sempre a proposito di esoneri Dan Friedkin, forse per mantenere una certa coerenza con la linea seguita in questa stravagante stagione, ha deciso di mandare via un altro allenatore. Nessun allarme però stavolta per i tifosi romanisti.

Claudio Ranieri è infatti ben saldo alla guida della squadra giallorossa, in attesa di rimanere in orbita Roma a partire da giugno in qualità di super consulente dei Friedkin. Stavolta a subire la furia del patron californiano è l’ormai ex allenatore dell’Everton.

Friedkin, l’addio è servito: non ha avuto il minimo dubbio

Stiamo parlando di Sean Dyche al quale non più tardi di qualche ora fa è stato comunicato l’esonero. Una decisione che in realtà era già nell’aria, alla luce dei pessimi risultati ottenuti dai Toffees in questa prima parte di stagione.

Il club di Liverpool naviga infatti in pessime acque, attualmente si trova in piena zona retrocessione e per dare una scossa e tentare una difficile risalita il gruppo Friedkin Dan Friedkin avrebbe deciso di affidarsi a una leggenda del club della Mersey, vale a dire David Moyes. Sessantuno anni, Moyes è già stato sulla panchina dell’Everton per ben undici anni consecutivi, dal 2002 al 2013. A lui spetterà l’arduo compito di risollevare le sorti dei Blues.