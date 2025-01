“È l’unica cosa da fare”: Thiago Motta fatto fuori | La mossa per risollevare la Juventus

La Juventus non ingrana e intorno a Thiago Motta si respira un’atmosfera molto pesante. La dirigenza pensa a una soluzione estrema

L’allarme in casa Juventus ha superato i livelli di guardia. I bianconeri contro il Torino hanno inanellato il dodicesimo pareggio in diciannove gare disputate. Tanti, troppi per una squadra costruita con oltre 230 milioni di euro investiti sul mercato estivo e di altri che saranno spesi a gennaio.

La proprietà non è soddisfatta dei risultati finora ottenuti da Vlahovic e compagni e l’attuale 5/o posto in classifica è lo specchio di una stagione fin qui assai deludente. Sul banco degli imputati è finito, com’era inevitabile che fosse, Thiago Motta.

Il tecnico italo-brasiliano, ingaggiato l’estate scorsa al posto di Allegri e reduce dalla straordinaria impresa compiuta alla guida del Bologna, è stato presentato come l’uomo della svolta, il demiurgo che avrebbe portato vittorie e grande spettacolo in un colpo solo.

Finora però non si sono visti né gli uni e né l’altro. La Juventus rumina un calcio appena accettabile e fatica molto più del dovuto a vincere le partite. Più che l’1-1 nella stracittadina pesano finora i troppi punti persi contro le cosiddette piccole.

Juventus, Thiago Motta esonerato? Gli indizi non lasciano dubbi

A distanza di sei mesi dall’arrivo dell’ex centrocampista del Barcellona in panchina il bilancio è piuttosto magro. Trentatre punti in diciannove partite sono un bottino che non può soddisfare le ambizioni di proprietà, dirigenti e tifosi.

Lo stesso Thiago Motta era convinto che con il materiale umano a disposizione la Juventus potesse lottare fin dall’inizio per il vertice della classifica. Del resto il super budget investito l’estate scorsa non poteva non autorizzare progetti di alto profilo.

Juventus, il futuro di Thiago Motta è già deciso: verdetto inequivocabile

Il sogno tricolore è invece già sfumato e anche la qualificazione in Champions League è a rischio. Ed era inevitabile che l’insoddisfazione dei tifosi prendesse gradualmente corpo. Sui social sta crescendo il partito dell’esonero immediato di Thiago Motta.

Un’ipotesi che però non convince tutti i sostenitori juventini. “Oggi come oggi l’unica cosa da fare è dare fiducia a Thiago Motta sperando che Giuntoli sistemi la squadra. La caccia all’allenatore dopo 6 mesi è da provinciali. A fine stagione si tireranno le somme“. Un posto che migliaia di tifosi hanno apprezzato e condiviso.