La polizia ha le prove necessarie per l’arresto: la stella del campionato accusato di violenza sessuale | I fascicoli parlano chiaro

Ancora una volta un protagonista del mondo del calcio finisce sotto accusa per stupro e violenza sessuale. Corre dei rischi enormi

È un fenomeno inquietante e allarmante che si sta diffondendo a macchia d’olio. Sta crescendo a vista d’occhio il numero di calciatori di primo piano che si macchia di uno dei reati più ignominiosi, quello di violenza sessuale.

Si potrebbero, purtroppo, citare svariati esempi ma sono due ad aver catturato le prime pagine di giornali e siti di tutto il mondo. Due casi da copertina perché coinvolgono campioni di livello mondiale, stelle di assoluta grandezza.

Parliamo di Dani Alves e Robinho, due leggende del calcio brasiliano e della Selecao. Grandi giocatori che hanno militato anche in Serie A, rispettivamente nella Juventus e nel Milan. Ed è proprio a Milano che l’ex attaccante rossonero si sarebbe macchiato del reato per il quale ha subito una condanna a nove anni di reclusione.

Robinho fu ritenuto colpevole di violenza sessuale in uno stupro di gruppo ai danni di una ragazza albanese. Al termine del processo tenutosi in Brasile il tribunale dichiarò colpevole l’attaccante scoperto da Pelè.

Violenza sessuale, un campione nei guai: le prove sono evidenti

Robinho è dunque rinchiuso in carcere, una struttura riservata ai cosiddetti ‘criminali Vip’, e dovrà restarci fino al 2026. Tra l’altro proprio un mese fa il tribunale ha respinto la sua richiesta di trascorrere le festività di fine anno a casa con la moglie.

Quello di Robinho non è stato l’ultimo caso di un calciatore accusato di stupro. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una presunta violenza sessuale perpetrata ai danni di alcune donne da parte di un calciatore di Premier League.

Stupro in Premier League, è caccia al colpevole

In base ad alcune notizie riferite dalla BBC, dunque una fonte più che autorevole, un calciatore del massimo campionato inglese sarebbe stato interrogato più volte dalla polizia con l’accusa di stupro e violenza sessuale.

L’indagine sarebbe stata avviata e promossa in seguito alle denunce di ben quattro donne che hanno puntato il dito su un noto calciatore la cui identità non è stata ancora rivelata. Nonostante fosse sotto inchiesta per i suddetti reati di stupro e violenza sessuale il giocatore in questione ha continuato a scendere in campo regolarmente fino ad oggi.