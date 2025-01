Il divorzio ha dilapidato il suo patrimonio: la stella della nazionale in ginocchio | Costretto a dormire al campo di allenamento

Come un grande campione può finire su lastrico? Con il divorzio. Una storia dai risvolti drammatici quella di una star internazionale

Sono tanti, forse anche troppi. Molti dei quali di fama internazionale. Si tratta di quegli ex calciatori che al termine di una carriera fatta di grandi successi e guadagni cospicui non hanno avuto la capacità di gestire al meglio il proprio patrimonio.

L’elenco dei calciatori finiti sul lastrico per aver gettato alle ortiche milioni di euro è piuttosto lungo. Si sono ritrovati senza soldi o alle prese con una serie di problemi, compresi quelli con la giustizia, campioni autentici e grandi protagonisti del nostro campionato.

Alcuni tra i nomi più celebri del panorama calcistico internazionale sono l’ex terzino brasiliano campione d’Italia con le maglie di Roma e Milan, Marcos Cafu, rimasto vittima di investimenti sbagliati e di qualche truffatore incallito.

Non sono stati da meno gli ex pilastri dell’Inter Andreas Brehme e Ivan Zamorano. Protagonista di un post carriera a dir poco turbolento, vissuto tra risse e problemi con la giustizia, anche l’ex portiere del Milan Sebastiano Rossi che negli anni d’oro con Fabio Capello in panchina batté il record di imbattibilità.

Calciatori sul lastrico, lui sta peggio di tutti gli altri

Un altro grande calciatore straniero che è passato per la Serie A, anche se per una sola stagione, è l’ex terzino sinistro Roberto Carlos. Al termine del campionato 1995-96 l’Inter che lo aveva acquistato dal Palmeiras decise di privarsene e di cederlo al Real Madrid.

Con la maglia delle merengues il formidabile esterno mancino costruì la sua straordinaria carriera che lo ha portato a diventare una leggenda del calcio brasiliano. Carlos, che ha giocato a Madrid per undici anni, è ora diventato ambasciatore dei blancos.

Un dopo carriera drammatico, la confessione spiazza tutti i tifosi

La sua vita però è scossa da un evento che rischia di mandarlo in rovina: il divorzio dalla sua seconda moglie Mariana Luccon. Roberto Carlos ha rivelato in una recente intervista di avere seri problemi a gestire le sue vicende personali: “Ho undici figli: nove che vivono in Brasile, uno in Messico e un altro che vive ad Alicante“.

Il divorzio però gli sta creando non pochi problemi, soprattutto perché c’è da dividere un patrimonio immenso da oltre 160 milioni di euro. Tra l’altro poiché i suoi suoceri risiedono in una delle proprietà e la moglie vive nell’abitazione principale con le due figlie, Roberto Carlos è stato costretto a compiere una scelta obbligata: da qualche mese vive nel centro sportivo del Real Madrid.