“Mi ha detto che ti odia”: Berrettini umilia così il compagno | Lo ha smascherato davanti ai tifosi

La stagione tennistica sta per avere inizio e Matteo Berrettini vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista. Intanto umilia un rivale

Una manciata di giorni appena all’inizio della nuova stagione del tennis mondiale. Sul campo in cemento di Melbourne a partire da metà gennaio andrà in scena il primo Grande Slam del 2025. L’uomo più atteso è ovviamente Jannik Sinner.

Il ventitreenne campione altoatesino e numero uno del ranking ATP è chiamato a difendere il titolo conquistato un anno fa. Il tennis azzurro però a questa attesissima edizione degli Australian Open non vedrà ai nastri di partenza il solo Sinner.

Tra gli altri giocatori italiani che prenderanno parte al torneo australiano non può mancare Matteo Berrettini: il ventottenne atleta romano sta attraversando un buon momento di forma ed è pronto a ritagliarsi un ruolo da grande protagonista.

In questo momento l’ex finalista di Wimbledon occupa la 35/a posizione nel ranking ATP e il suo obiettivo dichiarato nel 2025 è un ritorno nella Top 20. Impresa non facile da realizzare ma ampiamente alla sua portata.

Berrettini è carico a pallettoni, in Australia per volare

Berrettini non sembra soffrire più di tanto, per fortuna, la crescita impressionante del suo amico Jannik Sinner. Matteo vede nel suo più giovane compagno di nazionale un riferimento e uno stimolo a migliorare per ritagliarsi nuovamente un ruolo da grande protagonista.

Per questo motivo gli Australian Open rappresentano già un esame importante, un’occasione per riprendersi la scena e le luci dei riflettori. Un po’ come accadde a gennaio del 2022 quando Sinner raggiunse i quarti di finale e Berrettini approdò in semifinale.

Berrettini, il ‘siparietto’ in diretta spiazza tutti: risate a crepapelle

Che il tennista romano sia di ottimo umore si è capito qualche giorno fa quando durante un torneo di esibizione si è improvvisato giornalista e con un microfono in mano ha intervistato il forte tennista norvegese Casper Ruud, uno dei possibili outsider degli Australian Open.

Il breve siparietto ha scatenato l’ilarità del pubblico e dello stesso tennista scandinavo: “Ora sfiderai Holger Rune!“, l’incipit di Berrettini. Non è fatta attendere la risposta di Ruud: “Siamo diventati molto amici, molto più di prima. Abbiamo giocato insieme in Danimarca e Norvegia“. La controreplica del tennista romano è stata a dir poco esilarante: “Amici? Veramente lui mi ha appena detto che ti odia“. E giù risate…