Doping e violenza sulla compagna: scoppia di nuovo il caso Sinner | Si è dichiarato colpevole

Non si ferma l’accanimento nei confronti di Jannik Sinner. Questa volta però sotto accusa c’è il suo principale detrattore

Come riuscirà a trovare la giusta concentrazione per difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli Australian Open è un mistero. Non c’è giorno in cui Jannik Sinner non venga investito da una raffica di offese e allusioni in merito all’ormai stucchevole vicenda del Clostebol.

Il numero uno del tennis mondiale riesce a farsi scivolare addosso qualsiasi veleno che gli viene lanciato dai suoi detrattori e a trasformare la rabbia in concentrazione. Tra l’altro proprio nelle ultime ore è anche arrivata una buona notizia.

Il sorteggio del tabellone del torneo di Melbourne può essere considerato favorevole, almeno sulla carta, al tennista altoatesino: Sinner infatti affronterebbe solo uno tra Djokovic, Alcaraz e Zverev esclusivamente in finale.

Il tritacarne mediatico però non si ferma e in merito all’affaire Clostebol si sono formati due schieramenti opposti: c’è chi considera giusta una possibile squalifica ai danni di Sinner e chi invece lo giudica innocente e meritevole di assoluzione.

Sinner, arriva la difesa a spada tratta: l’ex campione è una furia

Appartiene a questa seconda fazione uno dei campioni del recente passato che ha preso una posizione netta, schierandosi proprio dalla parte di Sinner. Stiamo parlando dell’americano Andy Roddick, numero uno al mondo per qualche settimana nel 2003.

L’ex tennista di Omaha nel corso della sua carriera ha conquistato un solo titolo del Grande Slam, gli Open degli Stati Uniti, mentre in tre occasioni riuscì ad approdare in finale a Wimbledon uscendone sempre sconfitto.

Sinner, che bordate contro Kyrgios: parole pesantissime

Roddick, pur senza scagionare a priori Sinner, non ne mette in discussione la sua buona fede e prende di mira il più grande accusatore dell’altoatesino, Nick Kyrgios. Nel corso della diretta del suo podcast, l’ex campione americano lancia precise accuse nei confronti del tennista autraliano.

“Potresti informarti, esaminare il contesto e capire che ci sono casi e casi di doping. E invece sei lì a mettere gli aghi sotto il post di un 16enne. Ti sei dichiarato colpevole di aver aggredito la tua ragazza, lì però vuoi che la gente capisca il tuo contesto, dicendo che eri in un brutto momento, che stavi assumendo droghe, che soffrivi a causa dei bulli“.