Theo Hernandez, dopo le accuse di violenza arriva la condanna: il giudice si è espresso | Sconterà la pena in carcere

Un’altra bufera giudiziaria si abbatte su Theo Hernandez. L’esterno del Milan deve fare i conti con nuove accuse di violenza sessuale

È bastato l’arrivo di un nuovo allenatore al posto di Paulo Fonseca per rivitalizzare Milan. Non può essere un caso che con Sergio Conceicao in panchina in occasione delle gare della Supercoppa italiana proprio i giocatori più discussi abbiano trascinato il Diavolo alla conquista del trofeo.

Uno dei protagonisti indiscussi della finale vinta in rimonta contro l’Inter è stato senza dubbio Theo Hernandez: l’esterno transalpino ha sfoderato proprio contro i cugini una prestazione degna della sua classe.

Un ritorno ad alti livelli per l’ex Real Madrid che fuori dal campo continua a fare i conti con una serie di questioni di una certa gravità. Non si è ancora spenta l’eco della presunta aggressione avvenuta in un locale di Milano nei confronti di una ragazza.

Una violenza immortalata da un video in cui secondo l’ex fotografo e insider Fabrizio Corona si riconosce distintamente la figura del giocatore del Milan che colpisce brutalmente la ragazza. In realtà sembra che l’autore del pestaggio non sia affatto Theo Hernandez.

Theo Hernandez, un’accusa dopo l’altra: così non si vive più

I guai però non sembrano finiti. Dalla Spagna piovono infatti nuove accuse nei confronti del calciatore francese che dal canto suo oltre a dichiararsi del tutto estraneo ai fatti ha già preannunciato il ricorso alle vie legali per inoltrare una contro denuncia.

Tra l’altro Theo Hernandez non è l’unico calciatore a doversi difendere da accuse legate a presunte violenze e abusi nei confronti di una donna. Ma il calciatore del Milan nonostante tutto riesce a mantenere una serenità di fondo, certo della sua innocenza.

Theo Hernandez è innocente? La sentenza non lascia dubbi

I fatti di queste ultime ore sembrano confermare in toto la versione dell’esterno rossonero. La notizia che dà ragione a Hernandez arriva direttamente dalla Spagna, dove una modella è stata condannata a sei mesi di reclusione per aver dichiarato il falso.

La ragazza aveva infatti rivolto, senza portare alcuna prova concreta, accuse molto pesanti al terzino milanista, reo di aver commesso violenza sessuale nei suoi confronti. Il tribunale presso il quale si è celebrato il processo la modella avrebbe inventato tutto di sana pianta solo per acquisire un minimo di visibilità mediatica.