“Mai visto niente di simile, è uno scandalo”: il tecnico perde la testa in diretta | Boicotteranno la prossima partita

Scandali in serie e in rapida successione. Non passa giorno senza che il mondo del calcio finisca nella bufera per attacchi e denunce

Il gioco del calcio è ormai caratterizzato da una serie di scandali, veri o presunti, che ne caratterizzano il percorso quotidiano. A tutti i livelli, dalle scommesse al doping passando per arbitraggi controversi, è tutto un fiorire di accuse e denunce.

Solo per rimanere in Italia risale a poco meno di un anno e mezzo fa la vicenda delle scommesse che ha portato alla squalifica di giovani talenti del nostro calcio come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali.

In precedenza tanti altri big hanno visto il proprio nome associato a tentativi di ‘combine’ di svariate partite dei due campionati principali, Serie A e Serie B. Si potrebbe poi scrivere un romanzo a parte in merito ai presunti scandali arbitrali.

In Serie A dal secondo dopoguerra in poi i nostri fischietti sono stati a dir poco subissati di accuse di ogni tipo, finendo sul banco degli imputati per avere di volta in volta favorito le squadre più blasonate rispetto a tutte le altre.

Un altro scandalo investe il mondo del calcio: le durissime accuse dell’allenatore

Uno dei casi recenti più discussi ha riguardato la finale di Europa League del 2023 tra la Roma di José Mourinho e il Siviglia. Come tutti sanno gli andalusi si aggiudicarono il trofeo ai calci di rigore ma a fine partita sia i tifosi giallorossi che lo Special One si scagliarono contro l’arbitraggio dell’inglese Taylor.

Il fischietto di Manchester con le sue controverse decisioni scatenò un’ondata di polemiche. Una in particolare tenne banco per parecchio tempo, il calcio di rigore non concesso alla Roma per un evidente tocco di mano di un difensore del Siviglia in piena area di rigore.

Arbitri ancora sotto accusa, stavolta non c’è niente da fare

Lo Special One dall’estate scorsa allena i turchi del Fenerbahce, club di Istanbul attualmente al secondo posto in classifica con otto punti di ritardo dal Galatasaray. Ed è proprio questo distacco ad aver scatenato la rabbia dell’ex allenatore di Inter e Roma.

“Non ho mai visto niente del genere prima, è uno scandalo incredibile“, ha esordito nell’ultima conferenza stampa. Mourinho ha dunque lanciato un feroce attacco alla classe arbitrale, rea di favorire i ‘Leoni’ giallorossi. Sembra che sulla scia di quanto dichiarato dal tecnico portoghese la dirigenza del Fenerbahce in segno di protesta starebbe valutando di boicottare la Coppa di Turchia.