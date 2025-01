Anni di violenze e abusi: la stella del campionato esce allo scoperto | La sofferenza e la verità vengono a galla

Il mondo del calcio ancora una volta finisce sotto le luci dei riflettori per una vicenda legata ad una serie di abusi e minacce

Il calcio non finisce mai di stupire. Spesso nel bene, ma non di rado con episodi che ben poco hanno a che fare con la sportività e con le dinamiche del gioco. Nel corso degli ultimi anni si sono purtroppo moltiplicati i casi di abusi e violenze nel mondo del pallone.

Sia in Italia che all’estero molti calciatori professionisti si sono resi protagonisti di vicende a dir poco torbide in cui hanno interpretato sia i panni dei carnefici che quelli delle vittime. I casi più noti al grande pubblico riguardano ex campioni del calcio sudamericano.

Campioni acclamati come i brasiliani Dani Alves e Robinho hanno conosciuto l’onta della reclusione in carcere perché ritenuti colpevoli di violenza sessuale. E le due stelle della Selecao non sono purtroppo dei casi isolati.

I ruoli si sono completamente ribaltati nei casi di omosessualità dichiarata. Calciatori e calciatrici che hanno fatto ‘outing’ sono stati investiti spesso e volentieri da una raffica di insulti e in talune occasioni di vere e proprie minacce.

Minacce e abusi, la misura è colma: la denuncia è inevitabile

In serie A proprio di recente il calciatore del Cagliari, Jacub Jankto, ha dichiarato di essere omosessuale attraverso un post sul suo profilo Instagram. In questo caso però il centrocampista ceco non è stato raggiunto da alcun tipo di offesa o di insulto minaccioso.

Non si può dire la stessa cosa per una stella del calcio femminile, una famosa calciatrice australiana che da quando ha dichiarato di essere omosessuale è stata fatta oggetto di insulti a dir poco pesanti.

La stella del calcio mondiale non ne può più, ha pubblicato tutto

Stiamo parlando di Alex Chidiac, centrocampista della squadra femminile di A-League Melbourne Victory, la quale ha denunciato i tanti abusi subiti dalle calciatrici mentre una delle sue compagne di squadra rischia la sospensione per essersi scagliata contro un tifoso che l’avrebbe insultata.

La Chidiac ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio a dir poco sconvolgente che ha ricevuto da un uomo dopo la partita della sua squadra contro il Western Sydney. La calciatrice australiana ha postato il messaggio commentandolo a modo suo: “Sui nostri telefoni o sugli spalti, tu e i tuoi abusi non siete i benvenuti“.