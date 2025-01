Relegato in panchina con Fonseca: con Conceicao diventa il leader | I rossoneri hanno un’arma in più

Sergio Conceicao lascia subito il segno. Il tecnico ha guidato il Milan alla conquista della Supercoppa italiana. E forse ha trovato un leader

Non poteva iniziare meglio l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan. Con l’ex allenatore del Porto, chiamato poco più di una settimana fa al posto dell’esonerato Paulo Fonseca, il Diavolo si è aggiudicato a sorpresa la Supercoppa Italiana.

Non è facile stimare in percentuale il contributo effettivo di Conceicao a questo inatteso trionfo – sette giorni non bastano a rivoluzionare una squadra -, ma di sicuro i giocatori rossoneri hanno beneficiato fin da subito del cambio in panchina.

Pur confermando molti dei difetti emersi nella prima parte della stagione il Milan ha dato risposte straordinarie sul piano del carattere e della personalità. La clamorosa rimonta effettuata ai danni di un’Inter in vantaggio di due gol non può essere frutto del caso.

A scatenare l’entusiasmo dei tifosi milanisti è stata soprattutto la prestazione ai limiti del sovrannaturale di Rafael Leao. L’ex stella del Lille, entrato in campo al 50′, ha mandato al manicomio l’intera retroguardia nerazzurra.

Milan, con Sergio Conceicao è tutta un’altra musica: rivoluzione in vista

Scatti paurosi, accelerazioni devastanti, progressioni inarrestabili e soprattutto l’assist vincente per Tammy Abraham in occasione del gol della vittoria al 93′. Il talento lusitano ha fatto stropicciare gli occhi a tutti.

Una trasformazione radicale rispetto al giocatore spento e distratto “ammirato” sotto la gestione di Paulo Fonseca. I rapporti con l’ex allenatore della Roma erano a dir poco pessimi e il rendimento di Leao in campo ne era una logica conseguenza.

Milan, Conceicao gongola: ha trovato un nuovo leader

Sembra chiaro a tutti come l’arrivo di Sergio Conceicao abbia giovato a Leao, che grazie a un tecnico carismatico e di personalità come lui non possa fare altro che crescere e incidere sempre di più sui destini del Milan.

La vittoria in Supercoppa è solo il primo passo, il Milan è ora chiamato a recuperare in campionato i punti di distacco dalla zona Champions e ad onorare al meglio le due coppe in cui è ancora protagonista, vale a dire la Champions League e la Coppa Italia. Con un Leao ritrovato e in queste condizioni psicofisiche nessun traguardo può essere precluso a priori.