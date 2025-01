Allontanato con effetto immediato: decisione ufficiale | Dovrà trovarsi un’altra squadra

Una dura presa di posizione sconvolge il mondo del calcio. Si tratta di un precedente molto pericoloso in prospettiva futura

In Italia e in Serie A un evento del genere non era mai accaduto. Ed è altresì molto probabile che sia destinato a non succedere né oggi né in futuro. È una certezza nonostante i problemi che il nostro calcio ha dovuto affrontare.

Nel corso degli anni sono state soprattutto le difficoltà economiche a rendere il campionato italiano sempre più precario e scarsamente competitivo. Negli ultimi anni però si è assistito a una chiara e decisa inversione di rotta.

Grazie a gestioni molto più attente dei bilanci e alla competenza di abili dirigenti i nostri club sono tornati a fare la voce grossa in Europa. I risultati ottenuti negli ultimi anni confermano come le squadre italiane siano nuovamente protagoniste nelle competizioni internazionali.

Non che tutti i problemi siano definitivamente alle spalle, ma ormai è certo che il nostro calcio abbia intrapreso un percorso finalmente virtuoso. Un cammino che all’estero invece stanno seguendo al contrario.

Il verdetto è definitivo, il club sta vivendo un dramma

In Premier League ad esempio quasi tutte le big rischiano di incorrere in pesanti sanzioni da parte dell’UEFA a causa di reiterate violazioni del Fair Play Finanziario. Particolarmente grave è la posizione del Manchester City che potrebbe addirittura incorrere nella retrocessione nella Serie B inglese.

In Spagna lo scenario è meno plumbeo eccezion fatta per la posizione del Barcellona. I blaugrana infatti da tempo devono fare con una gravissima crisi finanziaria di cui si vedono in questi giorni del nuovo anno i primi catastrofici effetti.

Si svincola subito, un top player è finito subito sul mercato

L’estate scorsa il Barca aveva acquistato dal RB Lipsia il trequartista spagnolo Dani Olmo, grande protagonista nel successo della Spagna agli ultimi Europei. Per i noti problemi economici i catalani non avevano lo spazio salariale in rosa per tesserare il giocatore.

Al termine di una lunga querelle è arrivata la tanto temuta doccia fredda per il Barcellona: la Liga e la Federazione spagnola hanno infatti deciso congiuntamente di rifiutare il tesseramento di Dani Olmo. La società ha annunciato l’immediato ricorso in tribunale anche se ora l’ex Lipsia è libero di trovarsi un’altra squadra.