Terremoto nella capitale: arrestato prima del derby | Dovrà dire addio al calcio

Il derby della Capitale è andato alla Roma che ha battuto la Lazio con un secco 2-0. Prima della gara si è verificato un episodio inquietante

Il derby della Capitale ha in buona parte mantenuto le promesse della vigilia. La sfida tra la Roma di Claudio Ranieri e la Lazio di Marco Baroni è stata vinta dai giallorossi che in soli diciotto minuti hanno realizzato i due gol del successo.

Di fatto la stracittadina si è decisa nel primo tempo, anche se nella ripresa i biancocelesti hanno cinto d’assedio l’area avversaria sfiorando a più riprese la rete che avrebbe riaperto la gara. Il fortino giallorosso però ha resistito.

Il trionfo romanista in questo derby, acceso ma nel complesso abbastanza corretto se si eccettua la rissa finale, porta le firme del capitano Lorenzo Pellegrini e del centrocampista belga Alexis Saelemaekers.

Molto più inquietante è invece quanto accaduto prima dell’inizio della partita, lontano dal perimetro dello Stadio Olimpico. Un episodio che ha comunque macchiato un evento che tutto sommato le forze dell’ordine sono riuscite e tenere sotto controllo.

Derby della Capitale, la scoperta dell’arsenale prima della gara: i dettagli

Sul piano dell’ordine pubblico Carabinieri e Polizia hanno avuto la capacità e la prontezza di evitare che le due tifoserie entrassero in contatto nei viali che circondano il Foro Italico. In alcune siepi nei pressi dell’impianto sono state trovate armi di vario tipo e oggetti contundenti.

C’è addirittura chi ha parlato di un vero e proprio arsenale scoperto nei pressi dello stadio. Tra l’altro era la prima volta dopo sei anni che la stracittadina romana tornava a disputarsi in notturna.

Derby romano, l’arresto non ci voleva: una macchia su tutta la serata

Numerosi sono stati i sequestri di coltelli, lance, spranghe e bombe carta trovati addosso ad alcuni esponenti del tifo organizzato delle due curve. Un provvedimento sanzionatorio è stato poi preso proprio nei confronti di un tifoso della Lazio.

Durante le fasi di ingresso dei gruppi della Curva Nord all’interno dello stadio per l’allestimento della coreografia da mostrare prima della gara, un sostenitore biancoceleste è stato trovato in possesso di un cacciavite e un altro oggetto contundente ritenuto pericoloso dai tutori dell’ordine. Per questo motivo il giovane tifoso è stato denunciato e sottoposto a Daspo.