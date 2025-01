“Fuori luogo e denigratorio”: Sinner non ha pace | Questa volta si è superato il limite

Sta per avere inizio la nuova stagione del tennis mondiale ma Jannik Sinner continua a subire critiche e attacchi a dir poco vergognosi

La stagione del tennis sta per tornare e i tifosi italiani non vedono l’ora di assistere alle nuove imprese di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino si è posto come principale obiettivo in questo 2025 la difesa del primo posto nel ranking ATP e la conquista di altri tornei di grande prestigio.

Da qualche giorno l’atleta azzurro si sta allenando in Australia dove tra circa una settimana si alzerà il sipario sul primo Grande Slam della stagione, gli Australian Open. A Melbourne l’attesa è spasmodica ma come al solito non mancano le polemiche.

Sulla testa di Sinner, come una fastidiosa spada di Damocle, pende la sentenza del TAS in merito alla nota vicende del Clostebol. Il Tribunale Arbitrale dello Sport dovrà emettere il suo verdetto in seguito al ricorso, contro la precedente assoluzione, presentato dalla WADA.

Secondo l’agenzia mondiale dell’antidoping l’assunzione della sostanza dopante, per quanto involontaria, non assolve automaticamente Sinner che avrebbe dovuto vigilare con maggiore attenzione sulle pratiche del proprio massaggiatore.

Sinner, l’ennesimo attacco polemico fa infuriare tutti

Per questa ragione la WADA ha chiesto una squalifica per il tennista azzurro non inferiore a un anno. L’intera vicenda sarebbe vissuta con ansia ma con maggiore equilibrio se non ci fosse chi soffia sul fuoco della polemica.

A farlo è l’ormai ‘solito’ Nick Kyrgios, il tennista australiano che da tempo ha preso di mira l’atleta di San Candido, punzecchiandolo in modo più o meno elegante proprio sulla vicenda del doping.

Sinner, scatta la ribellione social: sono tutti contro di lui

Ormai è diventata una questione personale tra i due. Ogni mossa o gesto compiuti da Sinner trovano l’immediato e acido commento da parte del tennista australiano. L’ultimo caso è esemplare: Jannik Sinner si è infatti allenato con il figlio di Lleyton Hewitt, ex numero uno del mondo.

Le foto di questo simpatico incontro sono finite come di consueto su tutte le piattaforme social. Fin qui niente di speciale se non fosse che nel giro di qualche minuto sono arrivati i post del solito Nick Kyrgios, definiti così da alcuni esperti: “Fuori luogo, denigratori, allusivi con l’emoticon con la siringhe“.