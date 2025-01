Terremoto in Serie A: il calciatore è stato arrestato | Sconterà la pena in carcere

Un nuovo scandalo ha scosso il calcio italiano e il campionato di Serie A. Un giocatore di primo piano è stato tradotto in carcere

Negli ultimi anni il rapporto tra il mondo del calcio e quello della giustizia è stato fin troppo turbolento. Non si contano infatti i dirigenti e i calciatori finiti per le più svariate ragioni sul banco degli imputati.

Qualcuno è stato per sua fortuna assolto e scagionato da tutte le accuse, altri invece hanno subito sentenze di condanna più o meno pesanti. Dalle scommesse illecite alla violenza sessuale, la gamma dei reati commessi dai protagonisti del pallone è piuttosto ampia.

Sia all’estero che in Italia il numero di calciatori che ha trascorso del tempo dietro le sbarre è cresciuto vertiginosamente. Una tendenza inquietante e pericolosa che niente e nessuno sembra in grado di limitare.

Lo scandalo del Totonero che nel 1980 portò all’arresto di grandi campioni di quegli anni come Paolo Rossi e Bruno Giordano all’epoca fu a tutti gli effetti un’eccezione, mentre da qualche anno a questa parte è diventata purtroppo un’abitudine.

Serie A, un altro clamoroso arresto: ormai non si contano più

Di recente abbiamo assistito all’arresto e alla carcerazione preventiva di ex fuoriclasse del calcio mondiale come Dani Alves e Robinho, due stelle del firmamento internazionale e leader della Nazionale brasiliana.

Qualche anno fa invece ad aver incassato la condanna da parte di un Tribunale, nel caso specifico quello di Torino, è stato un protagonista della nostra Serie A, un centrocampista che ha lasciato il segno con le maglie del Chievo e della Lazio.

Serie A, la pena è stata sospesa: tutti i dettagli

L’ex calciatore a cui facciamo riferimento è Christian Manfredini, ex centrocampista italo-ivoriano che ha lasciato un segno importante nel Chievo allenato da Gigi Delneri e successivamente nella Lazio di Delio Rossi. Manfredini fu condannato qualche anno fa a otto mesi di reclusione per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

L’ex centrocampista non avrebbe corrisposto alla figlia, nata nel 1995 quando Manfredini militava nella Primavera della Juventus, gli assegni di mantenimento. Il giudice stabilì che il calciatore versasse 500 euro di multa e il risarcimento di 6.500 euro alle parti civili. La pena della reclusione in carcere però secondo quanto stabilisce la legge per le condanne sotto i due anni, è stata sospesa.