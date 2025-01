Escort e feste fino al mattino: Serie A nel caos | Le accuse sono gravissime

Clamoroso scandalo nel campionato di Serie A. Piovono pesanti accuse su uno dei principali protagonisti, i dirigenti vanno su tutte le furie

Il campionato di Serie A deve fare i conti con l’ennesimo scandalo. Questa volta ad essere coinvolto è un pezzo da novanta di una grande del nostro calcio che secondo le accuse che gli sono rivolte avrebbe preso parte a festini piuttosto allegri con la partecipazione di un buon numero di escort.

Non è la prima volta del resto e con ogni probabilità non sarà neanche l’ultima che accade un fatto del genere. È dai tempi più remoti che i calciatori, in particolare quelli non sposati, si lascino andare un po’ troppo al divertimento sfrenato.

Le prime testimonianze riguardo allo svolgersi di feste un po’ troppo spensierate con la partecipazione di qualche protagonista della domenica calcistica risalgono alla metà degli anni cinquanta del secolo scorso.

Già allora esistevano signorine piuttosto attraenti che se ben remunerate non avevano problemi ad animare questi pepati ricevimenti. Ora però l’attenzione mediatica rispetto a una settantina d’anni fa si è moltiplicata.

Serie A, il top player è davvero nei guai: ecco perché

A dare notizia di una vicenda destinata per forza di cose a ripercuotersi sui rapporti tra giocatore e club di appartenenza è il sito dillingernews.it, il portale di informazione scandalistica creato dall’ex fotografo di moda Fabrizio Corona.

Immediati sono arrivati a pioggia i commenti social di tifosi e appassionati che si domandano se sia tutto vero e soprattutto, nel caso, come e se una storia del genere inciderà sul prosieguo della carriera del giocatore coinvolto.

Serie A, lo scandalo è servito: tutti i dettagli

Il protagonista e forse al tempo stesso anche la vittima, da un certo punto di vista, è il centravanti serbo della Juventus Dusan Vlahovic. In base alle informazioni diffuse su dillingernews.it il bomber slavo avrebbe preso parte a una festa un po’ troppo movimentata.

Spunterebbe addirittura un audio che confermerebbe questa ipotesi. Vlahovic sarebbe rimasto a questo party piuttosto disinvolto insieme a sei escort fino alle 6.30 del mattino. Una vicenda che se confermata non potrà non avere ripercussioni sul rapporto con il club bianconero. E forse non è un caso a questo punto che Cristiano Giuntoli sia in cerca di Joshua Zirkzee.