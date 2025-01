Belotelli scartato dal Genoa: decisione ufficiale | Gli preferiscono un calciatore di Serie C

Non è ancora scattata la scintilla tra il Genoa e Mario Balotelli. Sembra a un passo la rescissione del contratto per il bomber bresciano

Zero minuti e ovviamente nessun tipo di contributo alla causa. In casa Genoa continua a tenere banco il difficile, se non addirittura pessimo, rapporto tra il club ligure e Mario Balotelli. Arrivato a parametro zero due mesi fa il centravanti bresciano finora è stato schierato con il contagocce.

C’è chi sostiene che stiano pesando come un macigno le vecchie ruggini, peraltro mai risolte, tra lo stesso Super Mario e l’allenatore dei Grifoni, Patrick Vieira. L’ex centrocampista francese ha preso il posto di Alberto Gilardino, il vero artefice dell’arrivo di Balo sotto la Lanterna.

Dal giorno della firma sul contratto il centravanti bresciano ha collezionato la miseria di sei presenze e nessun gol. Un bottino a dir poco magro per un attaccante abituato comunque ad andare a segno con una certa continuità.

Nell’ultima gara di campionato disputata dal Genoa al Via del Mare contro una diretta concorrente come il Lecce, Balotelli è rimasto seduto in panchina per l’intera durata del match che per la cronaca è terminato a reti inviolate.

Balotelli-Genoa ai ferri corti, ormai non c’è più niente da fare

Ad alimentare le polemiche, di per sé già molto intense, nelle ore successive alla sfida del Via del Mare è stato il noto youtuber e opinionista ‘Damiano Er Faina‘, amico fraterno dell’ex attaccante di Inter e Milan.

Attraverso un posto pubblicato sui suoi profili social Er Faina ha attaccato duramente il tecnico genoano: “Vieira preferisce inserire il giovane Masini (retrocesso con il Lecco in serie C) piuttosto che Mario Balotelli facendolo scaldare a vuoto per mezz’ora. Complimenti Patrick“.

Balotelli, la rescissione del contratto è vicina? Ecco la verità

Dal canto suo il tecnico dei rossoblù Patrick Vieira ha così commentato la scelta di lasciare l’ex attaccante dell’Inter in panchina per l’intera durata del match: “Mario è un giocatore importante come altri che non sono entrati. Facciamo un gioco di squadra, sono tutti importanti. Oggi ho fatto questa scelta, domani ne farò un’altra”.

Di ben altro tenore il messaggio che Super Mario ha pubblicato sui suoi profili social: “Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e Forza Genoa“. Si era infatti diffusa l’indiscrezione secondo cui la sua esclusione fosse in realtà dovuta a un piccolo infortunio. Ipotesi seccamente smentita dal diretto interessato.