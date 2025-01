La stella della nazionale non si nasconde più: ecco come si è ridotto | Il disperato appello della famiglia

Un grande campione del mondo del calcio rischia di fare una brutta fine. A far scattare un vero e proprio allarme è stata la sua famiglia

La lista dei grandi giocatori che nella storia del calcio hanno rischiato di finire in rovina è fin troppo lunga. Campioni amati da milioni di appassionati che sia durante il loro percorso agonistico che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo sono arrivati quasi all’autodistruzione.

In Italia come all’estero esistono decine di esempi da questo punto di vista, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo di storia del calcio mondiale. Da Diego Armando Maradona, il caso più eclatante, alle drammatiche vicende di altri numeri uno del pallone.

Il Regno Unito in particolare occupa forse il primo posto della poco edificante classifica dei campioni caduti in disgrazia. La storia più conosciuta è la parabola del leggendario George Best, genio assoluto in campo e sregolatezza fuori.

Più recente la storia appassionante e dolorosa al tempo stesso di Paul Gascoigne, che a causa dell’abuso di alcool ha in più occasioni visto la morte in faccia. Il tunnel dell’alcolismo ha quasi distrutto il talento più luminoso nella storia de calcio inglese.

L’idolo dei tifosi inglesi è finito nella polvere, ecco di chi si tratta

Un’altra stella del firmamento calcistico britannico rischia, a soli quarant’anni, di di gettare alle ortiche un’intera carriera e la sua stessa vita. In queste ore sta facendo discutere un video diffuso, dai principali siti di informazione inglesi.

Le immagini coinvolgono l’ex idolo dei tifosi del Manchester United e della Nazionale inglese, Wayne Rooney. Attaccante dotato di classe cristallina e di inaudita forza fisica, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato allenatore.

L’ex bomber dei Red Devils rischia grosso, l’appello della moglie

Rooney siede infatti sulla panchina del Plymouth Argyle, squadra che milita in seconda divisione, la nostra Serie B e da quando è stato ingaggiato dal club inglese abita in un appartamento in affitto nella città del Devon.

In queste ultime ore è circolato un video che lo ritrae mentre, visibilmente alterato, prova ad aprire la porta di casa in compagnia di una donna dai folti capelli biondi. Questa sorta di documento prova quello che la moglie Coleen, che vive a Manchester con i loro quattro figli, ha sempre temuto: uno stile di vita del tutto sregolato e per questo pericoloso. Ricordiamo che Rooney in passato è stato al centro di episodi di alcolismo.