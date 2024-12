L’ex Serie A racconta distrutto dal dolore: ha voluto farla finita | Una famiglia distrutta

Un ex protagonista del nostro campionato ha confessato di aver attraversato un periodo molto difficile della sua vita. Tutti i dettagli

“I soldi non fanno la felicità”, si spente spesso ripetere. Anche se aiutano a vivere meglio, verrebbe da dire. E un calciatore che gioca in Serie A, magari in una squadra di prima fascia, di certo possiede un tenore di vita di gran lunga superiore a quello di normali cittadini.

Capita spesso però che anche i protagonisti del mondo del pallone debbano affrontare momenti molto difficili, per non dire, drammatici, della propria vita: violente crisi personali che possono innescare conseguenze a volte inimmaginabili.

Al di là dei gravi problemi di natura strettamente economica, che nel mondo del calcio sono i più diffusi in assoluto, spesso e volentieri a tenere banco sono proprio le crisi familiari. La rottura di una relazione importante provoca spesso un terremoto nella vita di un calciatore.

Esistono parecchi casi in tal senso, uno in particolare riguarda uno dei più grandi portieri di tutti i tempi. Un autentico fuoriclasse che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato apertamente di una grande storia d’amore finita male.

Ex Serie A, si è sfiorato il dramma: non c’era più niente da fare

Per chi non avesse ancora capito, il protagonista di questa storia è Gianluigi Buffon, il numero uno più forte della storia del calcio italiano insieme a Dino Zoff. Da qualche mese a questa parte l’ex juventino è diventato il team manager della Nazionale italiana.

Da molti anni Buffon ha una relazione con la giornalista Ilaria D’Amico, una liaison iniziata quando il rapporto con la sua prima moglie, Alena Seredova, era entrato in una crisi non più reversibile.

Buffon, il doloroso racconto: ha rischiato di distruggere tutto

Proprio in merito a questa vicenda Buffon ha voluto fare chiarezza una volta per tutte al microfono del giornalista Aldo Cazzullo: “La storia era attraversata da una profonda crisi, mi ha provocato dolore far stare male Alena e i nostri figli. Ad oggi so che i miei figli sono persone migliori rispetto a come sarebbero stati se fossi rimasto a casa con le nostre infelicità“.

La fine della storia con la Seredova ha aiutato tutti a ritrovare serenità e a a guardare al futuro con più ottimismo. Infatti sia Buffon che la modella ceca adesso vivono felicemente le rispettive relazioni con i propri compagni.