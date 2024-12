“Un atto di coraggio in un ambiente omertoso”: l’ex Serie A ha condiviso tutto | È stato un atto necessario

Quello del calcio è un ambiente molto chiuso e spesso retrogrado. Un mondo a parte dove le polemiche sono all’ordine del giorno

Il mondo dello sport in genere ma soprattutto quello del calcio è un universo a parte, spesso sganciato dalla realtà di tutti i giorni e avulso da qualsiasi contesto sociale. Una condizione molto particolare causata da diversi fattori.

Una delle cause è quasi certamente il benessere economico che consente ai campioni del pallone di avere un tenore di vita superiore a quello della stragrande maggioranza delle persone. Proprio per questo i protagonisti della domenica vivono in una sorta di bolla che li tiene distanti dalla vita di tutti i giorni.

Ci sono tematiche ben presenti nella nostra società che il mondo dello sport evita accuratamente, forse per paura o perché legato a una serie di pregiudizi che come spesso capita sono duri a morire.

Il calcio da questo punto di vista è anche peggio. L’ambiente del pallone è infatti, secondo illustri pareri degli stessi protagonisti, il più bigotto e retrivo in assoluto, il regno dell’ipocrisia e di un certo clima omertoso che lo caratterizza da sempre.

Serie A, il famoso centrocampista non si nasconde più: le immagini parlano chiaro

Il tema dell’omosessualità ad esempio è uno dei più ‘sensibili’. Stando alla vulgata ufficiale nel mondo del calcio l’amore omosessuale non esiste o è comunque estremamente raro. Di certo un grande atleta è tale solo se si accompagna a persone dell’altro sesso.

In realtà non è proprio così: molti protagonisti del mondo del calcio vivono la propria omosessualità vergognandosene, quasi in regime di clandestinità. Ed è per questo che fa sempre scalpore chi decide di uscire allo scoperto.

Serie A, ha deciso di uscire allo scoperto: il post non lascia dubbi

È il caso del centrocampista Jakub Jankto, ventinovenne stella del calcio ceko con un passato da protagonista nell’Udinese, nella Sampdoria e nel Cagliari. In occasione delle festività natalizie Jankto ha pubblicato sui suoi profili social una post di auguri assai raro in questo ambiente.

Jankto ha fatto ‘coming out’, pubblicando uno scatto in cui lui e il suo compagno si scambiano un bacio davanti all’albero di Natale. Un gesto destinato a scatenare una raffica di polemiche, sia tra alcuni addetti ai lavori che tra i tifosi.