Roma, ecco il nuovo stadio: ufficiale l’inizio dei lavori | Inizia una nuova era

Procede a quanto pare piuttosto speditamente il progetto del nuovo stadio della Roma. Friedkin scalpita, l’annuncio è imminente

Se la crisi di prestazioni e risultati sembra in via di risoluzione grazie soprattutto al lavoro di Claudio Ranieri, l’attenzione del presidente della Roma Dan Friedkin è rivolta soprattutto a quello che viene definito il progetto chiave per il futuro del club.

Parliamo del nuovo stadio di proprietà che dovrebbe sorgere nel quartiere popolare di Pietralata e di cui la presentazione del progetto definitivo, secondo alcune indiscrezioni che circolano da giorni, sarebbe ormai imminente.

Il Comune di Roma, nella persona del sindaco Roberto Gualtieri, attende con ansia il momento in cui verrà svelato in pubblico il piano del nuovo impianto giallorosso. Tutto è pronto negli uffici dell’amministrazione capitolina.

Nel momento in cui la Roma dovesse presentare il progetto, a breve giro di posta ripartirà l’iter amministrativo che dovrebbe portare all’approvazione definitiva dell’impianto e alla conseguente apertura dei cantieri.

Roma, via al nuovo stadio: l’ok è ormai a un passo

Sarà dunque il 2025 l’anno decisivo per la realizzazione del nuovo stadio romanista? Le condizioni e le premesse ci sono, al netto di eventuali e ulteriori contrattempi che in vicende di questo tipo sono sempre dietro l’angolo.

Le voci in proposito sono univoche e portano in un’unica direzione: da quanto la Roma fa filtrare il progetto definitivo dello stadio di Pietralata sarà presentato entro la metà di febbraio. Anzi, i più ottimisti sostengono che già la terza decade di gennaio sarà decisiva in tal senso.

Roma, stavolta si fa sul serio: il 2025 è l’anno decisivo

Sono insomma tutti d’accordo, o stavolta o mai più. E nonostante l’opposizione alla costruzione dell’impianto da parte dei comitati di alcuni cittadini residenti a Pietralata non si affievolisca, sia il Comune che la Roma sono intenzionati a procedere senza tentennamenti di sorta.

Le prime settimane del nuovo anno sono dunque decisive: tra gennaio e febbraio si materializzerà quello che finora nella storia del club capitolino è sempre stato solo un sogno, una chimera. Fin dai tempi del presidente Dino Viola, il cui progetto di costruire lo stadio di proprietà fu bloccato da politica locale e burocrazia. Dan Friedkin vuole essere ricordato come il patron nella storia della Roma capace di realizzare i sogni dei suoi illustri predecessori.