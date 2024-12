Vergogna Milan: infangata la storia del club | Non era mai successo nulla di simile

Il Milan sta attraversando un periodo difficile anche dal punto di vista societario. Nel mirino dei tifosi c’è il presidente Gerry Cardinale

Parla poco ma quando lo fa riesce a scatenare una valanga di critiche. Il presidente del Milan Gerry Cardinale nel corso del suo intervento durante un confronto con l’Harvard Business School ha rilasciato dichiarazioni destinate inevitabilmente a far discutere.

I tifosi rossoneri si sono riversati sui social per commentare le parole di Cardinale: la stragrande maggioranza di loro ha criticato aspramente il business man americano che in sostanza ha lasciato intendere il suo scarso interesse per la conquista dello scudetto.

La frase più contestata ha riguardato però la vicenda legata alla rottura con Paolo Maldini. Sia Cardinale che l’amministratore delegato Furlani hanno definito l’addio dell’ex capitano ‘inevitabile, soprattutto alla luce della nostra visione’.

Anche la decisione, difesa con feroce determinazione, di affidare la strategie presenti e future del club a Zlatan Ibrahimovic non ha riscosso particolari consensi tra i tifosi. L’ex attaccante svedese è stato addirittura fischiato dal pubblico del Meazza in occasione dei 125 anni di storia del club.

Milan, una vergogna: la storia del club viene calpestata

Il rapporto tra società e tifosi non è mai stato così in crisi come adesso. Se poi consideriamo i risultati decisamente modesti ottenuti finora da Leao e compagni ne vien fuori un quadro a dir poco sconfortante.

Se il presente non sembra foriero di grandi soddisfazioni per i tifosi del Diavolo, il futuro rischia di riservare sorprese assai poco gradite. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League il mercato estivo del Milan sarà fatto di sacrifici e cessioni.

Milan, i tifosi insorgono: Cardinale deve cambiare marcia

Già si vocifera di addii dolorosi, da Christian Pulisic allo stesso Rafael Leao. È chiaro che senza gli introiti della competizione europea più ricca a prestigiosa per far quadrare i conti saraà necessario dismettere uno o due big della rosa.

Nel frattempo sui social deflagra il malcontento dei tifosi: c’è chi paragona Gerry Cardinale al misterioso imprenditore cinese Yonghong Li che dopo aver acquistato il Milan fece perdere le proprie tracce. L’arrivo del fondo Elliott aveva riportato fiducia e ottimismo nell’ambiente, ma ora i tifosi del Diavolo temono nuovamente di finire all’inferno.