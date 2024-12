Grazie e addio: licenziato dopo appena un mese | Il club è senza allenatore

Nella stagione dei tanti esoneri una notizia lascia senza parole gli appassionati di calcio. È stata presa una decisione assurda

Nel mondo del calcio può succedere davvero di tutto. Anzi, per quello che riguarda il percorso delle panchine siamo abituati a vederne di cotte e di crude. Solo limitandoci alla nostra Serie A è notizia di qualche ora fa l’esonero di Alessandro Nesta da parte del Monza.

Nonostante la buona prestazione fornita contro la Juventus, al netto del risultato maturato a favore dei bianconeri, Adriano Galliani ha deciso di licenziare l’ex difensore ingaggiando al suo posto Salvatore Bocchetti.

In realtà tutto il mondo è paese e non è solo l’Italia la patria degli esoneri, tutt’altro. Anche all’estero il ruolo dell’allenatore può considerarsi precario e le notizie giunte in proposito negli ultimi giorni ne sono un’ampia conferma.

La notizia di maggior rilievo da questo punto di vista è l’ingaggio, non del tutto atteso, a novembre di Ruben Amorim da parte del Manchester United. I Red Devils dopo aver esonerato Erik ten Hag hanno puntato tutto sul tecnico portoghese.

Esonero improvviso, la crisi travolge tutti: ore decisive

Per strapparlo allo Sporting Lisbona a stagione in corso il management dello United ha versato i 10 milioni di euro di clausola rescissoria. I risultati finora non stanno dando ragione a una mossa che gli stessi tifosi considerano azzardata.

Ne ha ovviamente risentito anche lo Sporting che sotto la guida del nuovo allenatore, l’ex tecnico delle giovanili Joao Pereira, ha perso il primato in classifica in campionato a vantaggio degli storici rivali del Benfica.

Un altro esonero in Europa, il tecnico ha le ore contate: annuncio imminente

A sorpresa proprio dal Portogallo, arrivano importanti novità in merito al futuro del giovane e inesperto allenatore dei verdi di Lisbona. La dirigenza dello Sporting secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronta a esonerare proprio Joao Pereira appena un mese dopo il suo insediamento

Regna insomma il caos all’interno del club lusitano che si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova guida tecnica. Sul fronte Manchester invece c’è la speranza che prima o poi la cura Amorim porto i risultati sperati. Le prossime settimane saranno decisive da tutti i punti di vista. Non si escludono altre sorprese e nuovi colpi di scena.