“L’Inter in bancarotta”: il presidente sgancia la bomba | Il club rischia grosso

Accuse pesanti piovono sull’Inter che viene definita sull’orlo del baratro sotto l’aspetto economico e finanziario. Il clima si surriscalda

Nonostante la splendida stagione dell’Atalanta e il ritorno ad altissimi livelli del Napoli sotto la guida di Antonio Conte la favorita numero uno per la conquista dello scudetto è sempre lei, l’Inter campione in carica e lanciatissima in Italia e in Europa.

Il club nerazzurri si ritrova a vivere una realtà molto complessa, una sorta di dicotomia che viaggia su due binari paralleli e all’apparenza contrastanti. Sul piano tecnico la squadra sta attraversando un periodo d’oro.

Il tecnico Simone Inzaghi sta gestendo alla perfezione un organico ricco e abbondante sia sul piano strettamente numerico che su quello qualitativo. La rosa nerazzurra è impegnata su tutti i fronti con ottime chance di arrivare in fondo ad ogni competizione.

Agli antipodi è invece lo stato di salute dell’Inter dal punto di vista economico. I numeri del bilancio, benché in miglioramento negli ultimi esercizi, indicano uno stato di sofferenza permanente dal quale non è semplice uscire.

Inter, il bilancio soffre parecchio: il presidente affonda il dito nella piaga

Per ciò che riguarda gli assetti societari molto è cambiato e soprattutto molto cambierà con l’uscita di scena del gruppo Suning e dell’ormai ex presidente Steven Zhang. Al posto del colosso cinese si è insediato il fondo americano Oaktree, che ha promosso Beppe Marotta alla presidenza del club.

L’esperto dirigente varesino ha così preso in mano le redini dell’Inter e qualche giorno fa in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è detto sicuro di un’ulteriore crescita della società da tutti i punti di vista in tempi relativamente brevi.

Attacco all’Inter, la stilettata del numero uno rivale non passa inosservata

Un ottimismo che non è condiviso da tutti, anzi. C’è chi come il presidente del Milan e proprietario del gruppo RedBird, Gerry Cardinale, è convinto di fatto del contrario. Nel corso di un’analisi sull’impatto economico del sistema calcio, il numero rossonero è andato giù duro nei confronti dei rivali cittadini.

“Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante, ma bisogna bilanciare questo con il ‘vincere con intelligenza’. L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta, è questo davvero quello che vogliamo? Per i tifosi, il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno, lo capisco“.