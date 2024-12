L’ex Serie A è tornato a lavorare: il calcio non è bastato | Ecco cosa deve fare oggi

Cambiare vita dopo una carriera spesa a giocare a calcio. Capita a tanti costretti a lavorare in ambiti del tutto diversi dal pallone

Carriere che si interrompono sul più bello, grandi talenti che non sbocciano mai e che per le più svariate ragioni sono costretti ad appendere gli scarpini al chiodo con tanto, troppo anticipo rispetto alle previsioni.

Il mondo dello sport e del calcio in particolare pullulano di vicende di eroi mai nati, campioni che hanno ballato una volta sola, re per una notte e poi dimenticati e finiti ai margini ben distanti dalle luci dei riflettori.

La storia del pallone è costellata di storie di questo tipo, di presunti e aspiranti protagonisti che per sbarcare il lunario sono stati costretti a cambiare vita, dedicandosi a un lavoro del tutto diverso da quello dei loro sogni.

Uno dei casi più curiosi del passato riguarda addirittura un ex campione d’Italia. Domenico Volpati, dinamico centrocampista del leggendario Verona di Osvaldo Bagnoli vincitore dello scudetto nel 1985, una volta conclusa la carriera calcistica si laureò in medicina e aprì il suo studio medico.

Ex Serie A ha cambiato completamente vita, il calcio è solo un ricordo

Destino molto simile a quello di un giovane ex talento della Primavera della Lazio che dopo aver accarezzato il sogno di giocare in Serie A e addirittura in Europa ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo una volta per tutte.

Non tutti i talenti che i vivai italiani sfornano finiscono per giocare in Nazionale o per guadagnare cifre sufficienti a costruirsi una rendita solida e duratura. Uno di questi è l’ex biancoceleste Riccardo Perpetuini, che nel 2010 riuscì a disputare qualche gara del massimo campionato e nelle competizioni internazionali.

L’ex Lazio che ora ha cambiato vita: scopriamo di che si occupa

Era la Lazio allenata da Delio Rossi, una squadra di alto livello che poteva contare su giocatori del calibro di Zarate, Kolarov e Lichtsteiner. Perpetuini non mantenne le promesse tanto che la sua carriera si svolse soprattutto in Lega Pro, la Serie C di quegli anni.

L’ex centrocampista ha collezionato più di 200 presenze con le maglie di Crotone, Salernitana, Foggia, L’Aquila e Mantova ma dopo aver risolto il contratto con il club lombardo ha cambiato completamente vita: si è messo a studiare ed è diventato un eccellente dentista.