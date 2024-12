Roma, ecco il nuovo allenatore: Ghisolfi lo annuncia in diretta | Ecco chi sarà

Il direttore sportivo della Roma Ghisolfi ha parlato del nuovo tecnico che prenderà il posto di Ranieri al termine della stagione

Poche parole, ma stavolta più significative e ‘pesanti’. Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi pochi minuti prima della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria hanno innescato una acceso dibattito tra i tifosi soprattutto sui social.

Il tema, manco a dirlo, è quello relativo alla scelta del tecnico a cui il presidente Dan Friedkin affiderà a partire da giugno prossimo il rilancio tecnico e sportivo della squadra giallorossa. Un argomento chiave per il futuro del club capitolino.

Non più tardi di qualche giorno fa lo stesso Claudio Ranieri aveva accennato a una decisione da prendere in tempi relativamente brevi, così da iniziare a programmare il futuro con il nuovo allenatore.

Il tecnico testaccino anche dopo il match vinto 4-1 contro i blucerchiati ha ribadito il concetto espresso poche ore prima: “Roma non è una piazza che va bene per tutti, dobbiamo scegliere un top manager“.

Roma, la decisione è stata presa: il nome è da urlo

Un altro indizio inequivocabile sul profilo che il club giallorosso intende ingaggiare in vista della prossima stagione. Un allenatore di grido, preferibilmente libero in questo periodo. Ecco la chiave di volta, la condizione che rende sempre più concreta l’ipotesi più gettonata in questi ultimi giorni.

“Tutte le strade portano a Roma“, recita un antico adagio. In questo caso tutte le strade sembrano condurre a Roma Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese si sta godendo un anno sabbatico in seguito alla turbolenta rottura con la Juventus.

Roma, c’è da stare…Allegri: l’indizio parla chiaro

Sono le parole di Ghisolfi a portare verso la candidatura dell’ex centrocampista di Cagliari e Pescara: “Il nuovo tecnico? La conoscenza della Serie A è un fattore importante. Vogliamo anticipare la scelta e non prenderci sei mesi di tempo”.

Un allenatore libero e che conosca alla perfezione il campionato di Serie A. Tagliati fuori in un colpo solo allenatori stranieri e quelli sotto contratto. Oltre ad Allegri c’è un altro profilo che potrebbe attirare l’attenzione di Dan Friedkin, l’ex laziale Maurizio Sarri. Ma è proprio la sua recente avventura sulla panchina biancoceleste a rendere meno probabile il suo approdo in giallorosso.