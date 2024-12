“A gennaio me ne vado”: i giallorossi perdono il loro gioiello | La decisione è ufficiale

Manca sempre meno all’apertura della prossima sessione invernale di mercato. I colpi di scena e le sorprese sono dietro l’angolo

L’attesa dei tifosi e degli appassionati di calcio sta per finire. All’inizio di gennaio, dunque all’alba del 2025, aprirà ufficialmente i battenti la sessione invernale di calciomercato. Sì, quello che una volta era definito ‘mercato di riparazione’.

Una finestra molto più stringata di quella estiva, ma in un mese di trattative tutti i club avranno a disposizione il tempo necessario a correggere qualche errore compiuto durante l’estate. Secondo alcuni esperti tra l’altro questa sessione potrebbe rivelarsi ben più ricca di sorprese rispetto a dodici mesi fa.

In Italia, per bocca degli stessi dirigenti di società, club come Juventus, Napoli e Roma sono pronti a muoversi con operazioni di una certa consistenza, al netto delle difficoltà che a gennaio si incontrano sempre.

Del resto le cosiddette occasioni importanti possono materializzarsi quando meno ce le si aspetta. Tra bianconeri e azzurri si parla ad esempio di un possibile scambio Danilo-Raspadori, che in fondo potrebbe soddisfare entrambe le squadre.

Mercato di gennaio, chi si muove di più: Roma scatenata

Ancora più attiva dovrebbe essere la Roma, che in base a quanto dichiarato dal ds Ghisolfi e dallo stesso Claudio Ranieri si appresta ad intervenire con almeno 2/3 innesti di un certo livello per colmare le lacune più evidenti emerse in questi primi quattro mesi di impegni.

Dai giallorossi della Capitale d’Italia a quelli di un’altra capitale europea il passo è molto più breve di quanto si pensi. Il Galatasaray com’è noto è da giorni in forte pressing Paulo Dybala e ora riusciamo a capirne il motivo.

Mercato di gennaio, il Galatasaray vuole a tutti i costi Dybala: ora sappiamo perché

I ‘Leoni’ di Istanbul dopo aver perso Mauro Icardi a causa del grave infortunio ai legamenti rimediato qualche settimana fa saluteranno a breve il calciatore di maggior talento della rosa. Il trentunenne trequartista marocchino Hakim Ziyech ha infatti dichiarato apertamente di voler lasciare la Turchia.

Arrivato a Istanbul nel 2023, l’ex stella di Ajax e Chelsea non vede l’ora di cambiare aria: “Il Galatasaray mi deve lasciare in pace, non devono chiedermi più nulla. Mi pento di essere venuto qui, infatti a gennaio me ne andrò. Volevo farlo già quest’estate ma non hanno voluto. Della vittoria del campionato non m’importa niente. Voglio solo andarmene”.