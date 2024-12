Fonseca fa fuori un altro senatore: rivoluzione totale in casa Milan | Nessuno è più sicuro del suo posto

Il tecnico del Milan sta mettendo a soqquadro lo spogliatoio del Milan con scelte del tutto rivoluzionarie. Altri big a rischio esclusione

Paulo Fonseca non è di certo un allenatore privo di difetti, tutt’altro. Tutto si può dire dell’elegante tecnico portoghese, criticabile per mille e una ragione. Ma il coraggio non gli manca, questo è poco ma sicuro.

L’ex tecnico di Shakhtar Donetsk e Roma da quando ha messo piede a Milanello ha imposto una sorta di rivoluzione copernicana, spazzando via gerarchie prestabilite e rimettendo tutto in discussione.

Non è un caso che i due big della rosa considerati intoccabili da tifosi e osservatori, Theo Hernandez e Rafael Leao, in più occasioni sono stati esclusi dall’undici titolare. Ovviamente queste decisioni hanno sollevato una valanga di polemiche e attirato altrettante critiche nei confronti di Fonseca.

Il trainer lusitano però non ha alcuna intenzione di cedere alle pressioni, mediatiche e non. Anzi, in vista delle prossime gare di campionato è intenzionato a compiere scelte ancora più drastiche e perentorie, senza dubbio destinate a far discutere.

Fonseca non guarda in faccia a nessuno, la prossima mossa è pazzesca

Theo Hernandez e Leao non sono gli unici due big destinati a guardare qualche partita dalla panchina. Fonseca avrebbe deciso di gettare nella mischia, affidandogli una maglia da titolare, il più giovane della rosa milanista.

Stiamo parlando del sedicenne Francesco Camarda che peraltro anche nella precedente gestione di Stefano Pioli ha già collezionato qualche presenza in prima squadra. Chi farà posto al giovanissimo talento del settore giovanile rossonero è presto detto.

Fonseca, come ti ribalto il Milan: tifosi sconvolti

Saranno Alvaro Morata che Tammy Abraham a fare spazio al baby attaccante, già a partire dalle prossime gare di campionato. Secondo Fonseca il giovanissimo Camarda ha tutte le carte in regola per lasciare il segno con prestazioni importanti.

Fisico imponente, capacità tecniche superiori alla media e quella giusta sfrontatezza che gli consente di non avvertire la pressione, tra l’altro inevitabile dovendo indossare una maglia pesante come quella del Milan. Camarda potrebbe giocare dal primo minuto contro la Roma domenica 29 dicembre, in occasione dell’ultima gara del 2024. Il futuro rossonero è così tracciato, la crescita e la valorizzazione dei giovani del vivaio diventa d’ora in poi una priorità assoluta per via Aldo Rossi.