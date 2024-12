Scandalo calciopoli: Marotta sgancia la bomba sull’Inter | Ecco tutta la verità

Calciopoli ha segnato una svolta nella storia del calcio italiano. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta innesca una clamorosa polemica

L’estate del 2006 rappresenta per tutti gli appassionati di calcio e in particolare per i tifosi italiani una sorta di anno zero. Fu l’estate in cui mentre la Nazionale di Marcello Lippi vinceva il titolo mondiale in Germania, la giustizia sportiva in Italia sanciva la retrocessione in Serie B della Juventus.

Erano le conseguenze dello scandalo più celebre della storia del pallone, quello delle intercettazioni telefoniche che portò alla luce un sistema di corruttele creato e gestito dai due dirigenti apicali del club bianconero, Luciano Moggi e Antonio Giraudo.

Altre grandi rimasero coinvolti a pieno titolo nello scandalo: tra queste non ci fu l‘Inter che uscì da quella vicenda del tutto immacolata. In realtà qualche anno dopo lo svolgersi di quei fatti arrivarono le clamorose confessioni dell’ex Procuratore Federale Palazzi.

Il grande inquisitore di Calciopoli rivelò che esisteva del materiale intercettato che avrebbe potuto portare a processo anche i nerazzurri. Dichiarazioni che scatenarono la durissima reazione dei vertici della ‘nuova’ Juventus, quella targata Andrea Agnelli.

Scandalo Calciopoli, la metamorfosi di Marotta: dichiarazioni sconvolgenti

Il dirigente apicale scelto dal figlio di Umberto Agnelli per rifare grande la Vecchia Signora fu proprio Beppe Marotta che in svariate occasioni lanciò pesanti accuse nei confronti dell’Inter: “Inter? La cosa più grave di Calciopoli è stato il trattamento iniquo tra noi e loro“.

Il resto della storia è noto: nel 2019 il dirigente varesino lasciò Torino per trasferirsi proprio sulla sponda nerazzurra di Milano riuscendo a costruire una squadra che oggi domina in Italia a ambisce a vincere anche in Europa.

Calciopoli è il passato, ma le polemiche sono sempre attuali: il VAR è decisivo

Per cercare di rendere più credibile il calcio italiano nel 2018 è stato introdotto il VAR, la tanto auspicata moviola in campo. Ma l’arrivo della Video Assistant Referee non è bastata a ridurre gli errori degli arbitri che anzi, nell’ultimo periodo sono perfino aumentati.

Una crescita andata di pari passo con le polemiche diventate ormai abituali, quasi all’ordine del giorno. Beppe Marotta intanto, l’ex grande accusatore dell’Inter, sta facendo di tutto per portarla quanto prima sul tetto d’Europa. Perché il passato appartiene, per l’appunto, al passato…