Hanno già venduto il club: clamoroso in Serie A | Si apre una nuova era

Uno storico club del calcio italiano ha cambiato proprietà all’improvviso. Il comunicato ufficiale della stessa società non lascia dubbi

Il calcio italiano continua, nonostante tutti i problemi che ne limitano la crescita sportiva ed economica, ad attirare nuovi investitori soprattutto dall’estero. Una delle ragioni di questa curiosa e per certi versi inspiegabile capacità di attrazione è stata spiegata da illustri economisti.

I club italiani rispetto alle squadre di altri campionati (Premier e Liga in primis) costano molto meno e possiedono margini significativi di crescita da ogni punto di vista. Investendo cifre non impossibili ma con oculatezza e senza sprechi si possono ottenere risultati importanti.

Non è perciò un caso che da qualche anno a questa parte un numero significativo di società siano passate di mano da presidenti italiani a business man stranieri, in particolare nordamericani. Dagli Stati Uniti con furore, verrebbe da dire.

Solo in Serie A in questo momento la metà esatta dei club ha una proprietà straniera alla sue spalle, con otto di provenienza americana. E a quanto pare la prossima potrebbe essere il Torino, alla luce di alcuni recenti indizi e delle dichiarazioni dello stesso presidente Urbano Cairo.

Serie A, uno storico club diventa…europeo: tutte le ultime novità

Sul club granata sembra concreto l’interesse di un fondo arabo che non si è ancora palesato. A sorpresa però in queste ultime ore è un’altra la società che ha annunciato l’ingresso di un nuovo investitore.

Anzi, di un nuovo azionista di maggioranza che prende il posto del fondo 777 Partners, alle prese con una gravissima e forse irreversibile crisi economica. Stiamo parlando del vecchio e glorioso Genoa che da qualche ora ha iniziato a parlare rumeno.

Serie A, addio agli americani: chi è il nuovo proprietario del Grifone

Il Grifone ha infatti comunicato l’acquisto della società da parte di Dan Sucu, ultra sessantenne imprenditore rumeno che ha acquisito il 77% del pacchetto azionario del club coprendo per intero l’aumento di capitale da 40 milioni di euro approvato dal Consiglio di amministrazione.

Sucu, che nel corso degli anni è diventato uno dei maggiori imprenditori nel settore dei mobilifici, ha garantito che farà di tutto per portare il Genoa ai vertici del calcio italiano. Le risorse in effetti non gli mancano. I tifosi rossoblù sognano.