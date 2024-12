L’ex Serie A in ospedale: volto ricoperto di sangue | Tragedia sfiorata

Grave infortunio per un ex Serie A - LaPresse - Dotsport.it

Un altro grave incidente ha rischiato di porre fine alla carriera di un ex protagonista del nostro campionato. Paura e sconcerto tra i tifosi

Una partita di calcio non è purtroppo solo ed esclusivamente una sintesi di gesti tecnici, coinvolgimento emotivo e giocate spettacolari. Spesso e volentieri si verificano episodi che rischiano a volte di compromettere sia la salute che la carriera dei giocatori stessi.

In fondo è la stessa dinamica del gioco a creare le condizioni affinché questo avvenga. Tra l’altro soprattutto negli ultimi anni, a causa dell’aumento dei ritmi del gioco la frequenza dei contatti tra calciatori è cresciuta esponenzialmente.

Insieme ad essa le probabilità che un calciatore possa riportare infortuni, a volte anche seri. E tralasciamo per un attimo il caso di quelli che vengono colpiti da improvviso arresto cardiaco, come è accaduto qualche settimana fa ad Edoardo Bove.

Limitiamoci a parlare degli incidenti da trauma, gli scontri in cui si mettono a rischio legamenti, tendini e ossa. Capita però ogni tanto che ad essere colpite con violenza non siano le gambe, ma la testa. Ed è proprio ciò che è successo qualche ora fa.

Ex Serie A, a un passo dal dramma: i fatti parlano da sé

Nel corso del big match del campionato francese disputato allo stadio Louis II tra il Monaco e il Paris Saint Germain l’ex giocatore del Torino, l’esterno ivoriano Wilfried Singo ha rifilato un terribile calcio in faccia a Gigio Donnarumma in uno scontro avvenuto in area di rigore.

Un impatto di inaudita violenza le cui conseguenze si sono viste sul volto, a dir poco devastato, del portiere della Nazionale italiana. L’estremo difensore campano è stato portato subito in ospedale dove gli sono stati applicati dieci punti di sutura.

Donnarumma, impatto violentissimo cosa ha rischiato

Le immagini del volto tumefatto e sanguinante dell’ex numero uno rossonero hanno fatto il giro del mondo e suscitato sdegno tra i tifosi parigini e non solo. Ci si è chiesti in particolare com’è stato possibile che Singo non sia stato espulso in seguito a un intervento tanto scriteriato.

Per fortuna Donnarumma non ha subito ulteriori danni: se lo scarpino dell’ex esterno granata avesse colpito un po’ più in alto, magari la tempia, oggi parleremmo di incidente dalle conseguenze tragiche.