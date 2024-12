Il calcio italiano perde un simbolo: lutto nazionale | La tragedia ha colpito il paese

Un altro gravissimo lutto scuote tutto il calcio italiano. Un’intera comunità è distrutta dal dolore, se ne va un campione unico

Sta diventando una carneficina. Ormai l’elenco dei lutti che coinvolgono direttamente il mondo del calcio si amplia ogni giorno di più. Nelle ultime ore un nuovo tragico evento si è abbattuto sul pianeta del pallone con tutto il suo carico di immenso e inconsolabile dolore.

Fare l’abitudine a drammi del genere è impossibile, soprattutto se le vittime sono di età giovanissima e magari, come in questo caso, lasciano dei bambini che purtroppo non rivedranno mai più il loro papà.

Il caso più eclatante che torna alla mente di tutti è quello di Davide Astori, il difensore e capitano della Fiorentina scomparso all’improvviso nel sonno mentre si trovava in ritiro con la squadra alla vigilia di una gara di campionato.

Un’ondata di profonda commozione si propagò in tutto il calcio italiano, unendo nel cordoglio tifoserie divise storicamente da un’accesa rivalità. Quanto accaduto poche ore fa ricorda in qualche modo la vicenda di Astori, con qualche differenza significativa.

Un’intera regione è in lutto, la tragedia colpisce tutti: il dolore della squadra

Ad incassare il colpo basso inferto da un destino mai così cinico e spietato è una regione intera, la bellissima Umbria. Ed è soprattutto la comunità di Narni a perdere uno dei suoi figli prediletti, un ragazzo di appena 31 anni.

Aveva poco più di trent’anni Giulio Chiani, pilastro della Narnese cresciuto nelle giovanili del Perugia che purtroppo ha perso la sua battaglia contro un male incurabile che se l’è portato via in pochissimo tempo.

La morte prematura di un giovane leader, il dolore prende il sopravvento

La tragica scomparsa di Chiani, che lascia la moglie e una bambina piccola, ha segnato profondamente il suo club che ha voluto ricordarlo con un comunicato a dir poco straziante: “Questo è uno dei giorni più brutti che abbiamo mai affrontato. Ci lascia un ragazzo unico, e sottolineiamo unico, dentro e fuori dal campo. La Narnese ricorderà sempre Giulio come merita. In questo momento non possiamo far altro che pregare per lui, in silenzio“.

Anche l’assessore comunale allo sport di Terni, l’ex calciatore di Bologna e Brescia Marco Schenardi, ha voluto ricordare Giulio: “Voglio ricordarti con la maglia della tua Narnese, con il tuo sorriso, la tua riservatezza e la tua umanità. Sei stato per me giocatore e ragazzo che ho sempre ammirato; oggi lasci un vuoto incolmabile per tutte le persone che ti volevano bene. Ciao Giulio“.