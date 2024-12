Positivo all’antidoping: “Uno shock totale” ! Arriva la maxi squalifica

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio. Un altro caso di doping getta un’ombra pesantissima sulla credibilità di questo sport

Sul mondo del calcio torna ad aleggiare, più minaccioso che mai, lo spettro del doping. Era dal caso relativo a Paul Pogba, trovato positivo dopo la prima giornata del campionato scorso, che nei campioni di sangue di un calciatore non fossero riscontrate tracce di una sostanza dopante.

Il caso più recente e più mediatico nel mondo dello sport riguarda come tutti sanno il ‘nostro’ Jannik Sinner, ma è una vicenda di cui conosciamo tutti i particolari, anche in più minuziosi. Nel calcio invece l’incubo del ricorso a sostanze proibite sembrava ormai un lontano ricordo.

Purtroppo però non più tardi di qualche ora fa è arrivata la notizia di un nuovo caso di positività. Il protagonista, se così lo vogliamo definire, è un elemento di spicco di uno dei club più ricchi e titolati del calcio europeo.

In questo caso, possiamo già anticiparlo, non si tratta di un giocatore che milita in Italia e dunque né in Serie A e né nel torneo cadetto. Dobbiamo invece spostare il mirino verso l’Inghilterra, verso quella Premier League che molti considerano una sorta di NBA del calcio internazionale.

Esplode di nuovo la piaga del doping, la positività è sicura

Il club coinvolto in questa vicenda è il Chelsea, attualmente secondo in classifica in campionato alle spalle del Liverpool capolista. Il calciatore al quale è stata riscontrata la positività è il trequartista ucraino Mykhaylo Mudryk.

Quasi due anni fa il giovane talento dello Shakhtar fu acquistato dai Blues per una cifra monstre molto vicina ai 100 milioni di euro, ma il sui rendimento in questi 24 mesi scarsi non è stato all’altezza dell’investimento fatto.

Doping, rischia una lunga squalifica: tutti i dettagli

Secondo il blogger ed esperto di calcio ucraino Mykhailo Spivakovskyi la sostanza vietata trovata nell’organismo di Mudryk sarebbe il meldonium, noto anche come Mildronato. È molto probabile, se le controanalisi dovessero confermare quanto emerso, che il talento della nazionale ucraina e del Chelsea venga squalificato.

Mudryk, che rischia fino a 4 anni di stop, ha rilasciato una dichiarazione in cui si considera del tutto estraneo ai fatti: “Posso confermare che un campione da me fornito alla FA conteneva una sostanza vietata. È stato uno shock totale, perché non ho MAI usato consapevolmente sostanze proibite né infranto alcuna regola e sto lavorando con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere“.