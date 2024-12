Champions League, le italiane a caccia del quinto posto: cosa manca per l’ ufficialità

Lo scorso anno furono cinque le italiane a qualificarsi in Champions, un traguardo che il nostro calcio punta a replicare: la situazione attuale.

Lo spettacolo del calcio europeo con così mai tante italiane protagoniste. Nell’attuale Champions League, la prima con il nuovo formato che prevede la partecipazione di 36 squadre e una prima fase a girone unico (la fase campionato), sono infatti presenti ben cinque formazioni italiane.

Si tratta di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Cinque formazioni, cosa mai accaduta prima. Grazie agli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno dalle squadre italiane impegnate nelle coppe europee, infatti, la Serie A ha ottenuto uno slot extra che ha permesso alla quinta classificata, il Bologna all’epoca allenato da Thiago Motta, di partecipare all’edizione attuale della Champions League.

Un traguardo che l’Italia spera di riuscire ottenere anche in questa stagione, per farlo però sarà necessario che tutte le formazioni italiane impegnate nelle coppe europee – Champions, Europa e Conference League – arrivano il più lontano possibile nelle rispettive competizioni.

Un po’ come successo lo scorso anno, quando Roma e Atalanta arrivarono in fondo in Europa League: i giallorossi in semifinale, i nerazzurri in finale, peraltro vincendola contro il Bayer Leverkusen.

Italiane in Champions: analisi e proiezioni

A ottenere il posto extra saranno le nazioni che termineranno nei primi due posti nel ranking europeo: beneficio che oggi aspetterebbe a Inghilterra e Portogallo, al momento infatti l’Italia è terza. Tutte le squadre che disputano le coppe europee contribuiscono – con le vittorie, i pareggi e i passaggi turno – ad aumentare la classifica generale: il punteggio più alto lo possono ottenere però le squadre che disputano la Champions.

Al momento, dopo cinque giornate di Champions disputate, le italiane sono in buona posizione: l’Inter (oggi seconda nella classifica generale alle spalle del Liverpool) dovrebbe chiudere la fase a girone unico tra le prime otto, ottenendo così l’accesso agli ottavi senza playoff. Milan e Juventus invece – continuando con questo ruolino di marcia – potrebbero chiudere tra le prime 24 (le classificate dal nono al 24° posto disputano un playoff). Più complicata la situazione del Bologna che ha conquistato solo 1 punto in queste prime cinque giornate.

Posto extra più complicato

Per conquistare uno slot extra in più in Champions, sarà però necessario che tutte le squadre impegnate nelle coppe europee contribuiscano a incrementare il punteggio del ranking nazionale. Solo così infatti l’Italia potrebbe chiudere nei primi due posti in classifica.

Un obiettivo che al momento appare più complicato rispetto alla passata stagione, visti i risultati poco positivi che sta avendo la Roma in Europa League e il Bologna in Champions League. Sarà dunque necessario un cambio di passo, con la speranza che almeno in Europa e Conference League le italiane arrivino quantomeno in semifinale. Tutta Italia tifa per loro.