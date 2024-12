Il contratto è pronto per la firma: ingaggio da top player | Un grande talento sbarca in Serie A

Il mercato di gennaio si avvicina a grandi passi e da parte delle big sono iniziate le grandi manovre. Una trattativa è in via di definizione

Giovedì 2 gennaio aprirà ufficialmente i battenti la finestra invernale di trattative, quello che una volta veniva definito ‘mercato di riparazione’. Le grandi d’Europa e d’Italia sono già al lavoro alla ricerca dei tasselli giusti da inserire in rosa.

In base ad alcune indiscrezioni che circolano da qualche settimana Milan, Napoli e Roma dovrebbero essere i club di prima fascia più attivi in Serie A. Ci si attende parecchio soprattutto dai giallorossi chiamati a rimettere in sesto una stagione finora catastrofica.

Il presidente Dan Friedkin dopo aver definito nei dettagli l’acquisto dell’Everton è intenzionato a rimediare ai tanti errori commessi nella gestione del club giallorosso durante tutto il 2024. Il mercato è l’occasione per puntellare l’organico con almeno un paio di innesti di valore.

Come più volte confermato da Claudio Ranieri e dal direttore sportivo Florent Ghisolfi da qui alle prossime settimane la Roma proverà ad acquistare due o tre giocatori di livello per colmare le lacune più evidenti presenti in organico.

Serie A, per un talento in uscita ce n’è un altro in entrata

Per costruire un budget di mercato che sia degno di questo nome, soprattutto in un mercato difficile come quello di gennaio, è indispensabile riuscire a cedere qualche pezzo pregiato. Per questo motivo non si possono escludere gli addii eccellenti di Dybala e altri big della rosa.

In caso di cessione della Joya ad esempio la Roma avrebbe le risorse per ingaggiare un giocatore con caratteristiche simili all’argentino. E secondo quanto filtra dalla Turchia Ranieri e Ghisolfi avrebbero già fatto la loro scelta.

Serie A, ecco il colpo della Roma: manca solo la firma

Il prescelto alla sostituzione di Dybala sarebbe il fantasista marocchino Hakim Ziyech che qualche giorno fa ha dichiarato di voler lasciare il Galatasaray, club in cui milita da poco più di un anno.

Secondo indiscrezioni ancora da confermare lo stesso Ziyech avrebbe trovato un principio di accordo con la Roma: contratto biennale con un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Un’intesa alla cui ufficializzazione mancherebbe solo il via libera definitivo di Dan Friedkin. Nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più, i tifosi romanisti incrociano le dita.