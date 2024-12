“Vinicius e Bellingham al Milan”: i tifosi sognano | La società li annuncia così

Il Milan vuole cambiare marcia con il nuovo anno. La società ha in mente di rinforzare la rosa con un paio di innesti di alto livello

Il mercato di gennaio è ormai imminente e le grandi del nostro campionato si stanno muovendo per rinforzare i rispettivi organici. Tra queste c’è senza dubbio il Milan che in questo momento è in grave ritardo in classifica rispetto alla concorrenza.

Il presidente Cardinale in un’intervista rilasciata qualche giorno fa ha elogiato apertamente il lavoro della dirigenza, in particolare di Zlatan Ibrahimovic nei confronti del quale ha ribadito di porre la massima fiducia.

Il business americano ha poi annunciato di voler puntare a vincere in ‘modo intelligente‘, senza cioè spendere e spandere mettendo a dura prova i conti e i numeri del bilancio. Qualcosa a gennaio si muoverà, ma per gli investimenti di alto livello i tifosi dovranno attendere l’estate prossima.

Quello del Milan è dunque un percorso virtuoso, che sul piano squisitamente tecnico si traduce si tradurrà in un progetto che punti quasi esclusivamente all’acquisto di giocatori relativamente giovani e dagli ingaggi sostenibili.

Milan, due super colpi in arrivo? La verità su Bellingham e Vinicius

Il segreto in questo caso consiste nel riuscire ad anticipare la concorrenza per tutti quei talenti in grado di diventare campioni. Un po’ come accaduto qualche anno fa per due stelle di prima grande del firmamento calcistico mondiale.

Uno è l’attaccante brasiliano Vinicius, l’altro è il centrocampista inglese Jude Bellingham: entrambi indossano la ‘camiseta blanca’ del Real Madrid ma in tempi diversi avrebbero potuto rinforzare la rosa del Milan e far sognare i tifosi.

Milan, perché i due colpi da sogno sono sfumati: cosa è successo

A svelare l’inedito retroscena di mercato è il direttore sportivo del Diavolo Geoffrey Moncada, che ha confessato di aver fatto di tutto in passato per acquistare i due grandi talenti: “Abbiamo provato a comprare Vinicius e Bellingham, ma non potevamo competere con il Real“.

La strada da seguire però è tracciata, il Milan punterà ad acquistare altri potenziali Vinicius e Bellingham, giovani campioni da far crescere e valorizzare in casa propria. “Vogliamo prendere giovani calciatori di prospettiva piuttosto che acquistare grandi nomi con stipendi elevati“. Questo è il cammino, virtuoso ed equilibrato, intrapreso dalla società: un percorso destinato a diventare vincente nel tempo.