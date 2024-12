Niente addio, la Juventus gli rinnova il contratto: clamoroso ribaltone | La società ha deciso

La Juventus ritrova un briciolo di serenità con il passaggio del turno in Coppa Italia. Intanto la società pensa a blindare un big della rosa

Il rotondo 4-0 con cui la Juventus ha liquidato il Cagliari e conquistato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ha regalato una salutare boccata d’ossigeno a Vlahovic e compagni. Una prestazione, quella fornita contro i sardi, finalmente all’altezza delle ambizioni e delle aspettative dei tifosi.

A sugellare una serata confortante per la squadra di Thiago Motta c’è stata la tanto auspicata riconciliazione tra il centravanti serbo e la parte più calda della tifoseria bianconera. Insomma, solo buone notizie per i bianconeri in vista del prossimo impegno di campionato.

Domenica la Juve farà visita all’U-Power Stadium al Monza di Alessandro Nesta, penultimo in classifica e sempre più in crisi di risultati. Un match da vincere assolutamente per non perdere altro prezioso terreno dalla zona Champions.

Nel frattempo la società sta studiano le prossime mosse di mercato che non riguardano necessariamente eventuali acquisti e cessioni, ma anche possibili rinnovi di contratto. Si è parlato nei giorni scorsi di contatti avviati con l’entourage di Dusan Vlahovic.

Juventus, via ai rinnovi di contratto: non c’è solo Vlahovic

Contatti ampiamente confermati dal direttore generale della Juventus, Cristiano Giuntoli: “I rapporti con Dusan e l’agente sono straordinari. Ha ancora un anno di contratto, ci vedremo dopo il mercato. C’è ancora tempo di sistemare le cose e andare avanti nel miglior modo possibile“.

Vlahovic però non è l’unico elemento della rosa a cui il club ha deciso di prolungare il contratto. A sorpresa un centrocampista che fino a qualche mese fa sembrava prossimo alla cessione potrebbe a questo punto rimanere a lungo nella Torino bianconera.

Juventus, il centrocampista sposerà ancora la Vecchia Signora

Era considerato quasi un esubero Weston McKennie ad inizio stagione, tanto che fino all’ultimo giorno di mercato Giuntoli aveva sondato tutte le possibilità di cederlo a un altro club, sia in Italia che all’estero. Il centrocampista americano invece ha stupito tutti, scalando posizioni importanti nelle gerarchie di Thiago Motta a suon di grandi prestazioni.

Per questa ragione adesso la stessa Juventus e gli agenti del giocatore sono pronti a discutere di rinnovo nelle prossime settimane. C’è la volontà da parte del club bianconero, molto soddisfatto del rendimento di McKennie, di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2026.