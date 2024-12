Dybala saluta la Roma: prima foto in maglia laziale | L’ira dei tifosi giallorossi

L’addio di Paulo Dybala alla Roma sembra sempre più vicino, ma il nome della sua prossima squadra fa infuriare i tifosi giallorossi

Questa volta potrebbe essere quella buona, la trattativa giusta affinché si arrivi alla conclusione, dopo due anni e mezzo, del rapporto tra la Roma e Paulo Dybala. Il finale potrebbe essere diverso rispetto all’estate scorsa, quando la Joya disse no agli oltre 20 milioni a stagione garantiti dal solito straricco club saudita.

A distanza di qualche mese un’altra trattativa è iniziata con l’entourage del giocatore con alcune differenze sostanziali rispetto alla precedente. Il club che sogna di ingaggiare il trentunenne attaccante argentino già a gennaio prossimo è una società molto ambiziosa.

Una squadra che sogna di entrare quanto prima nell’élite del calcio europeo, come dimostrano le ultime spettacolari campagne acquisti. Stiamo parlando dei ‘Leoni’ di Istanbul, i giallorossi del Galatasaray.

La più importante e titolata squadra turca, che sembra stia molto a cuore al presidente Erdogan, negli ultimi tempi ha attinto parecchio dal nostro campionato, come dimostrano gli arrivi a sorpresa di Dries Mertens e Viktor Osimhen.

Paulo Dybala, via da Roma solo per la Turchia: attenzione al clamoroso sgambetto dei cugini

Il progetto del ‘Gala’ è sempre più ambizioso re la dirigenza sogna di costruire un tandem d’attacco formato dall’ex bomber del Napoli e dallo stesso Dybala. Bisogna fare però grande attenzione: non è solo la ‘Juventus’ di Istanbul ad essersi mosso sulle tracce dell’argentino.

In pochi mesi La Joya è passato da essere l’idolo della tifoseria ad essere anche lui uno dei tanti, uno dei sacrificabili, come dimostrano i sondaggi apparsi sui social che dicono che un buon 70% dei romanisti sarebbe favorevole ad un suo addio, tanto che in rete sono cominciate a circolare immagini dell’argentino con la casacca degli acerrimi rivali della Lazio, più che un indizio di mercato però si tratta di un’immagine ricondivisa dagli stessi supporter giallorossi, segno di una rottura quasi insanabile tra il calciatore e i tifosi.

Paulo Dybala resta nella Capitale? La verità è un’altra

Circolano tra l’altro dei fotomontaggi che immortalano lo stesso attaccante campione del mondo con addosso la maglia biancoceleste. Per ora di tale non v’è alcun riscontro. Certo è che se qualcosa in tal senso si concretizzasse lo smacco per la Roma sarebbe doppio.

Già, perché sembra che a lavorare dietro le quinte all’eventuale passaggio a parametro zero di Dybala alla Lazio sarebbero gli stessi agenti che curarono quello di Pedro dalla Roma al club di Claudio Lotito. I prossimi giorni ci diranno la verità.