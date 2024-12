Fatto fuori da Mourinho: il grande ex ammette tutto | Il motivo è incredibile

José Mourinho è stato tirato in ballo da un ex pilastro della Nazionale italiana. C’entrano il mercato e il ritorno in Serie A

Per due anni e mezzo José Mourinho è stato il custode dei sogni e delle ambizioni dei tifosi della Roma. Con lo Special One in panchina la squadra giallorossa ha avuto un rendimento contraddittorio: eccellente, per non dire a tratti esaltante in Europa, deludente in campionato.

La discussa sconfitta ai rigori contro il Siviglia nella finale di Europa League a Budapest ha segnato virtualmente la fine dell’avventura dello Special One nella Capitale. Un percorso che avrebbe potuto proseguire se i giallorossi avessero conquistato il trofeo nella maledetta notte ungherese.

Nella sua terza stagione a Roma poco prima di essere esonerato dal presidente Friedkin, Mourinho provò comunque ad ottenere qualche rinforzo importante ai primi di gennaio del 2024. A distanza di quasi un anno viene a galla un retroscena di cui si conoscevano solo alcuni dettagli.

Un ex pilastro della Nazionale italiana campione d’Europa e della Juventus è stato molto vicino a un approdo nella sponda giallorossa del Tevere. Ed è lo stesso protagonista di quella storia di mercato a raccontarla nei minimi dettagli.

Mourinho, la decisione ha fatto discutere: ormai era fatta

Il racconto porta la firma di uno dei difensori più forti del nostro calcio degli ultimi quindici anni. Parliamo di Leonardo Bonucci, che in bianconero insieme a Giorgio Chiellini ha formato la coppia di centrali più forte d’Europa per parecchi anni.

In una conversazione/intervista con Luca Toni, oggi commentatore televisivo, l’ex difensore viterbese ha svelato che tra la fine di dicembre del 2023 e l’inizio di gennaio del 2014 ebbe contatti piuttosto seri e approfonditi con Josè Mourinho che lo avrebbe voluto con sé a Roma.

Mourinho, il racconto si tinge di giallo: il finale spiazza tutti

Sempre in base al racconto di Bonucci sappiamo che lo Special One gli aveva consigliato di allenarsi con una certa intensità così da potersi presentare nella Capitale in buone condizioni fisiche.

Ad un certo punto la notizia, che avrebbe dovuto rimanere segreta, uscì sui giornali e da subito si scatenarono le proteste dei tifosi della Roma, fortemente contrari al suo approdo in giallorosso. Di conseguenza lo stesso Mourinho tornò sui suoi passi rinunciando all’ingaggio di Bonucci. Una trattativa può saltare anche per ragioni del genere.