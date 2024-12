La Serie A in lutto: la tragedia dopo la partita | “Lascia moglie e due bambine”

Ennesima tragedia in Serie A, una morte improvvisa spazza via un’intera famiglia. Gli stati italiani perdono un grande protagonista

Non si arresta l’interminabile elenco di lutti che sta investendo il calcio italiano e in particolare la nostra Serie A. Ormai non si contano più le vittime che hanno avuto e che hanno a che fare con il massimo campionato.

Negli ultimi anni tanti, troppi protagonisti e beniamini dei tifosi sono venuti a mancare soprattutto a causa di terribili e letali malattie. Ex calciatori diventati apprezzati opinionisti televisivi, allenatori che hanno scritto pagine memorabili, sono volati via prematuramente.

Tra i protagonisti del mondo del calcio però non possiamo non considerare anche i tifosi, la parte più genuina e sana di un ambiente sempre più condizionato dal denaro e da alcune dinamiche e meccanismi propri dello showbiz.

A tal proposito tutte le tifoserie italiane hanno perso nel corso degli anni dei loro esponenti di spicco, giovani o meno che fossero. Qualche giorno fa è toccato a una grande del nostro campionato venire a conoscenza di un evento luttuoso.

Serie A, una disgrazia inimmaginabile: tutti i dettagli

Subito dopo la gara di Champions League tra il Milan e la Stella Rossa, conclusasi con la sofferta vittoria per 2-1 dei rossoneri, uno dei tifosi più conosciuti all’interno del Meazza ha perso tragicamente la vita.

A darne notizia sono stati altri sostenitori milanisti che sulle varie piattaforme social hanno espresso il proprio immenso e profondo dolore per la morte del loro amico e manifestato allo stesso tempo grande vicinanza alla sua famiglia.

Serie A, il lutto improvviso squassa la tifoseria milanista: è successo all’improvviso

Questo è uno dei post con cui è stato dato l’annuncio della scomparsa: “Che brutta notizia, il Milan perde un tifoso in un incidente stradale proprio nella notte di ieri. Diego era con noi allo stadio e stava tornando a casa in moto con la sua compagna. Mi auguro che la società renda omaggio a questo ragazzo che lascia moglie e due bambine”.

Nei prossimi giorni andranno in scena delle iniziative per ricordare il povero Diego, molto probabilmente con il coinvolgimento della società rossonera. Purtroppo non è la prima volta che si verifica un evento così tragico e fatale. ma speriamo tutti che sia l’ultima.