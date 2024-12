Theo Hernandez fatto fuori: Fonseca smette di proteggerlo | Esce fuori tutta la verità

Il Milan è una polveriera. Il rapporto tra Paulo Fonseca e alcuni giocatori, tra cui Theo Hernandez, è ormai ridotto ai minimi termini

Mai negli ultimi anni il Milan aveva vissuto una crisi di questa portata. Oltre ai risultati del campo, mediocri in campionati e più che accettabili in Champions League, il club rossonero è alle prese con una spaccatura a dir poco clamorosa.

L’allenatore Paulo Fonseca è a dir poco infuriato per l’atteggiamento non proprio irreprensibile che qualche giocatore avrebbe assunto in campo. Il tecnico lusitano ha lanciato una serie di accuse pesantissime, ricevendo il pieno appoggio della società.

Nel frattempo, in attesa di chiudere il girone d’andata e di recuperare la sfida contro il Bologna, il Diavolo si trova staccato di parecchi punti dal vertice della classifica. Nessuno a Milanello avrebbe mai pensato di dover dire addio alle ambizioni scudetto dopo neanche metà campionato.

Di certo non hanno aiutato le polemiche interne e i rapporti più che conflittuali tra l’allenatore e alcuni giocatori. Non è un mistero ad esempio che Theo Hernandez sia ormai un caso: il ventisettenne esterno francese è infatti da tempo l’ombra di se stesso.

Theo Hernandez, la crisi è irreversibile: tutti i dettagli

Sul rendimento dell’ex Real Madrid pesa molto probabilmente la vicenda del famigerato video che sta facendo discutere tutta Milano e non solo. Secondo l’ex fotografo di moda Fabrizio Corona l’uomo che aggredisce brutalmente una ragazza in un locale di Milano sarebbe proprio Theo Hernandez.

Questa vicenda sta pesando parecchio sul giocatore francese che infatti no somiglia neanche lontanamente al formidabile esterno a tutta fascia che ha fatto le fortune del Milan in questi ultimi anni. Proprio per questo Fonseca ha preso una decisione drastica.

Theo Hernandez, la decisione di Fonseca scatena un’ondata di polemiche: tifosi divisi

In vista della sfida contro il Genoa il tecnico portoghese ha escluso Hernandez dalle prove tattiche svoltesi durante gli ultimi allenamenti. Si tratta dunque di una scelta ben ponderata che ha ricevuto il placet della società.

Non è un caso che Zlatan Ibrahimovic abbia seguito a bordocampo le ultime sedute. Un segnale concreto di pieno e incondizionato sostegno della dirigenza rossonera nei confronti di Fonseca e un messaggio chiaro rivolto alla squadra: l’allenatore è lui e non si tocca.