Tonali, clamoroso ritorno in Italia: il Newcastle lo rispedisce indietro | Ecco dove lo vedremo

Scontata la squalifica per il caso delle scommesse Sandro Tonali è tornato a giocare ad alti livelli. Il suo ritorno in Serie A è vicino

Ha pagato il prezzo per un errore che mai avrebbe dovuto commettere. Ora però Sandro Tonali dopo aver scontato la squalifica inflittagli per il caso delle scommesse è tornato in campo e lo ha fatto da par suo, inanellando una serie di prestazioni di altissimo livello.

Luciano Spalletti si gode il ritorno in grande stile di uno dei cosiddetti titolarissimi della Nazionale italiana: le gare disputate in Nations League, in particolare quella vinta 3-1 in trasferta contro la Francia, hanno riportato in auge l’ex centrocampista di Brescia e Milan.

Qualche problema Tonali lo ha incontrato al Newcastle, il club che lo acquistò un anno e mezzo fa sborsando poco più di 80 milioni di euro. Il ritorno in campo con le ‘Magpies’ non è stato come il regista lodigiano sperava.

Il tecnico dei bianconeri Eddie Howe nel corso di questa stagione lo ha mandato spesso e volentieri in panchina, giudicandolo evidentemente non pronto a guidare il centrocampo della squadra di proprietà del PIF, il fondo sovrano saudita.

Tonali, dalla Serie A alla Premier League e ritorno: la trattativa è caldissima

I numeri e le cifre parlano chiaro: in 13 presenze in Premier League per ben 7 volte il centrocampista bresciano è partito dalla panchina, collezionando nel complesso appena 650 minuti. Non proprio un segnale di fiducia nei suoi confronti.

A questo punto ipotizzare un ritorno di Tonali in Italia non è del tutto campato in aria. È vero che l’ingaggio percepito a Newcastle, 9 milioni netti a stagione, è inarrivabile per qualsiasi club di Serie A. Ma di fronte alla possibilità di tornare nel Belpaese lo stesso giocatore potrebbe abbassare le pretese.

Tonali, l’Italia lo aspetta: tre club su di lui ma uno è nettamente favorito

A Tonali sono interessate soprattutto le tre grandi tradizionali: Inter, Juventus e Milan farebbero carte false per strapparlo alla Premier. Ma a quanto pare è proprio un ritorno in rossonero l’opzione più plausibile, almeno in questo momento.

Il Milan lo accoglierebbe a braccia aperte e Tonali tornerebbe a Milanello anche a piedi. Detto questo la trattativa con il Newcastle non si preannuncia così facile come può sembrare. Il club inglese ha investito parecchio sul giocatore e in caso di cessione non farebbe sconti. Staremo a vedere.