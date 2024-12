Allegri alla Roma, spunta la foto in giallorosso | Ecco le cifre dell’affare

Il mercato degli allenatori ruoterà tutto intorno a lui, a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juve è il sogno dei tifosi giallorossi

Ha deciso di prendersi un anno sabbatico, necessario per riordinare le idee e magari affinare lo studio della lingua inglese. “Sto imparando in fretta“, ha dichiarato qualche giorno fa Massimiliano Allegri ai giornalisti presenti a Roma durante un evento a cui l’allenatore livornese ha preso parte.

La Capitale da giorni è in fermento, almeno relativamente alla sponda giallorossa, per le voci che circolano in merito al possibile arrivo a Trigoria dell’ex allenatore della Juventus, il quale ha ovviamente glissato sull’argomento replicando con un sorriso alle domande incalzanti dei cronisti.

Lo studio intensivo dell’inglese lascia credere che Allegri sia molto vicino alla Premier League, anche in un club non di primissimo piano come il West Ham. Le cosiddette big inglesi infatti non sono in cerca di un nuovo tecnico, ad eccezione forse del Tottenham.

Le parole pronunciate dal suo ex compagno di squadra a Pescara e amico fraterno, l’ex difensore romano e romanista Ubaldo Righetti, lasciano aperta una porta per una soluzione italiana: “Max è affascinato dal calcio inglese e della Premier, ma preferirebbe rimanere in Italia“.

Allegri-Roma, il ruolo decisivo di Claudio Ranieri: la situazione

La Roma tra l’altro è già alla ricerca del nuovo tecnico per la prossima stagione, l’uomo a cui affidare un nuovo ambizioso progetto. La conferma è arrivata proprio da Claudio Ranieri: “In questo momento mi sto sdoppiando: alleno la squadra e mi occupo insieme ai Friedkin e a Ghisolfi di programmare il futuro. Stiamo già pensando al nuovo allenatore“.

Chissà che alla fine non sia proprio ‘Sir’ Claudio a recitare un ruolo decisivo nella trattativa per portare l’ex di Milan e Juventus nella Capitale. I tifosi della Roma fremono in attesa di una possibile svolta in un senso o nell’altro.

Allegri alla Roma, i tifosi non hanno dubbi: è già tutto fatto

Non è un caso che sulle piattaforme social circolino già dei fotomontaggi che ritraggono Allegri vestito di giallorosso. La stragrande maggioranza dei sostenitori romanisti spera nell’ingaggio dell’ex allenatore juventino.

Il suo arrivo a Trigoria verrebbe letto come un segnale esplicito di rinnovata ambizione da parte del presidente Dan Friedkin. Allegri a più riprese ha lasciato intendere come il suo eventuale ‘sì’ a un’offerta è condizionato alla qualità del progetto tecnico e al livello degli investimenti sul mercato.