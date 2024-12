Ibra lo riporta al Milan: l’ufficialità in diretta | accordo e firma

Zlatan Ibrahimovic si sta muovendo in vista del mercato di gennaio. L’ex fuoriclasse svedese ha annunciato già un primo importante innesto

La vittoria, meritata anche se fin troppo sofferta, di Bratislava contro lo Slovan, ha regalato al Milan tre punti di vitale importanza in questa prima fase di Champions League. La squadra rossonera ha confermato pregi e difetti emersi in questo travagliato inizio di stagione.

Prolifici in attacco ma fin troppo attaccabili nelle retrovie, Maignan e compagni sono comunque riusciti a vincere una gara che non si poteva sbagliare in vista della qualificazione agli ottavi di finale della principale competizione europea.

Paulo Fonseca ha respinto al mittente, quasi con rabbia, le pesanti critiche ricevute in seguito allo scialbo 0-0 maturato contro la Juventus. Il tecnico portoghese è consapevole che i troppi alti e bassi impediscono al Milan di pensare in grande ma è altresì convinto di eliminarli al più presto.

Se poi arrivasse un aiuto dal mercato di gennaio il suo lavoro ne trarrebbe giovamento. A tal proposito vanno registrate le dichiarazioni rilasciate poco prima del match di Bratislava da Zlatan Ibrahimovic. L’ex fuoriclasse svedese ha fissato di fatto gli obiettivi della società in vista della prossima sessione invernale di trattative.

Milan, Ibrahimovic ha le idee chiare: si fa così e basta

In base a quanto riportato dai più accreditati esperti di calciomercato, il Diavolo è alla ricerca di un centrocampista e un attaccante, due pedine necessarie a completare un organico ricco di soluzioni in alcuni ruoli ma piuttosto carente in altri.

L’intervento di Ibrahimovic è servito in tal senso a fare chiarezza, almeno parzialmente. L’x fuoriclasse svedese ha di fatto annunciato il nome del centrocampista che andrà a rinforzare la rosa del Milan in vista della seconda parte di stagione.

Milan, l’annuncio di Ibrahimovic spiazza i tifosi e…Fonseca: i dettagli

Ibra ha semplicemente annunciato l’imminente ritorno in campo di Ismail Bennacer, ormai pienamente recuperato “Per il mercato di gennaio bisogna ricorda che Ismail torna tra una settimana e sarà un extra giocatore per il centrocampo. Ci darà una mano e aiuterà con le sue qualità“.

La lesione muscolare di terzo grado al polpaccio destro rimediata a settembre sembra ormai alle spalle e il regista pare aver anticipato i tempi del suo ritorno in campo. Vedremo se e quando Paulo Fonseca potrà usufruirne.