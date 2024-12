Clamoroso scambio a gennaio: uno scarto in cambio di un top player | È l’affare del secolo

Il mercato di gennaio si avvicina e le grandi squadre puntano a rinforzarsi in vista della lunga volata per la conquista dello scudetto

Un mercato fatto di operazioni mirate, acquisti ponderati e soprattutto basato su strategie indirizzate a mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza. Sotto la lente di ingrandimento di tifosi e addetti ai lavori sono soprattutto le big della nostra Serie A, le squadre che verosimilmente saranno in corsa per lo scudetto fino a maggio.

Inter, Juventus e Napoli per storia e tradizione sono senz’altro le principali favorite per la conquista del titolo, le squadre che dispongono di rose profonde e di qualità, sufficienti a lottare fino in fondo.

A tenere banco in vista di gennaio sarà soprattutto la consueta storica rivalità tra nerazzurri e bianconeri che in ottica di mercato si traduce in un elettrizzante ‘scontro’ a distanza tra Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli.

Mentre il primo però non viene indicato come tra i dirigenti più attivi a gennaio, l’ex direttore sportivo del Napoli si prepara a mettere a segno almeno un paio di colpi di spessore con l’obiettivo di accrescere la competitività della rosa juventina.

Mercato di gennaio, un super scambio sta per andare a segno: ecco chi ci guadagna

Mentre l’Inter non sembra aver bisogno di nuovi innesti nell’immediato, Marotta a tal proposito è già al lavoro in vista di giugno prossimo, la Juventus deve puntellare l’organico con due rinforzi di spessore.

Il primo sarà un difensore centrale in grado di sostituire al meglio il lungodegente Gleison Bremer, mentre il secondo dovrebbe essere un centravanti di alto livello che possa alternarsi con Dusan Vlahovic. E non è un caso che da qualche ora stia circolando un nome assai gradito a Thiago Motta.

Mercato di gennaio, la Juventus tenta il colpaccio: lo scambio può andare in porto

Giuntoli avrebbe messo nel mirino l’olandese Joshua Zirkzee, che l’estate scorsa fu acquistato dal Manchester United al termine di una lunga trattativa con il Bologna. Il giovane attaccante olandese però non sta rendendo secondo le aspettative e i Red Devils sarebbero pronti a cederlo a gennaio, magari solo in prestito.

Cristiano Giuntoli è pronto a cogliere la palla al balzo e ha avuto l’idea di proporre al club inglese uno scambio alla pari tra Zirkzee e Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano acquistato a 50 milioni e che dall’inizio della stagione non fa che scaldare la panchina. Andrà in porto? Radiomercato dice di sì.