Addio Juventus: se ne va in Arabia | Lo aspetta uno stipendio faraonico

La Juventus è pronta a muoversi in vista del prossimo mercato di gennaio. Il dg Cristiano Giuntoli sembra avere le idee molto chiare

Non c’è alcun dubbio, tutti gli operatori di mercato sono concordi: la Juventus sarà tra le grandi la squadra più attiva nel prossimo mercato di gennaio. Il club bianconero dopo aver investito quasi 200 milioni di euro l’estate scorsa è pronto a sistemare la rosa con un paio di innesti di qualità.

La rivoluzione imposta dal nuovo corso nato sotto l’egida di Cristiano Giuntoli deve ancora completarsi. Il rendimento fornito finora dalla squadra di Thiago Motta, il tecnico scelto dal management juventino per impostare un progetto intrigante e innovativo, ha parzialmente deluso le aspettative.

Il gioco finora espresso dalla Juventus ha fatto storcere la bocca a tifosi e dirigenti e anche se la squadra è imbattuta in campionato non è riuscita finora a garantire risultati e spettacolo, i due obiettivi richiesti dalla società.

Giuntoli ha più volte chiesto un po’ di pazienza a tutto l’ambiente, promettendo una crescita graduale ma senza intoppi. E il mercato di gennaio è visto come una chance per rimediare a qualche lacuna emersa in questo primo segmento di stagione.

Addio Juventus, sfuma un grande obiettivo: ha scelto l’Arabia Saudita

A tal proposito l’ex direttore sportivo del Napoli ha in animo di regalare a Motta due rinforzi di alto livello, un difensore centrale e un attaccante di spessore così da rendere l’organico più completo e omogeneo.

A causa del gravissimo infortunio occorso a Gleison Bremer che non tornerà a disposizione prima di aprile, l’arrivo di un centrale di livello è la priorità assoluta e uno dei nomi circolati con maggior insistenza nelle ultime settimane è quello di Milan Skriniar.

Addio Juventus, la beffa nei confronti dell’Inter non riesce: sfuma il suo acquisto

L’ex pilastro dell’Inter e della Nazionale slovacca però sta per lasciare il Paris Saint Germain come previsto, ma non per tornare in Italia. Secondo quanto riportato dal giornalista Michele De Blasis, Skriniar è pronto ad approdare in Arabia Saudita.

Salvo complicazioni dell’ultim’ora dunque, che in fase di mercato sono sempre possibili, Milan Skriniar sarà un nuovo giocatore dell’Al-Ittihad: per l’ex nerazzurro pupillo di Antonio Conte è pronto un contratto di due anni e mezzo a 20 milioni di euro a stagione. Giuntoli dovrà cambiare obiettivo.